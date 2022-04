FWD Champions Mile 2022 geprolongeerd door Golden Sixty

Er was geen publiek, dat in verband met Covid-maatregelen, maar op de Sha Tin renbaan in Hong Kong werd in aanwezigheid van eigenaren, trainers, jockeys en officials geschiedenis geschreven. In de met meer dan 2,3 miljoen euro gedoteerde FWD Champions Mile over 1.600 meter op gras won Golden Sixty opnieuw de race.

Acht paarden uit Hong Kong streden tegen elkaar. Met als absolute favoriet weer Golden Sixty, het Paard van Het Jaar van Hong Kong in 2021. De inmiddels zesjarige ruin Golden Sixty (Medaglia D’Oro x Gaudeamus) maakte die rol net als vorig jaar waar.

Het meest verdienende paard in Hong Kong

Tot nu toe behaalde het paard 21 overwinningen, waaronder zes Group I rennen. De winst van vandaag leverde Golden Sixty ook de eerste plek van het Hong Kong’s all-time prijzengeldrecord op. Hij verwees daarmee de titelhouder Beauty Generation naar een tweede plaats. In totaal verdiende Golden Sixty met zijn overwinning van vandaag ruim 13 ¼ miljoen (!) euro. Voor een paard dat als jaarling voor $ 120.000 werd gekocht en een jaar later voor $300,000 werd doorverkocht een puike opbrengst.

Vol vertrouwen

Jockey Vincent Ho en trainer Francis Lui verklaarden voor de ren al dat Golden Sixty in topconditie was en waren blij met hun start uit startbox nr. 2. Ho: “Hij is fitter dan de vorige keer er moeten twee of drie paarden zijn die een goed tempo gaan neerzetten, die wij dan kunnen volgen en op het laatste rechte stuk inhalen. Dat kan Golden Sixty goed want hij heeft een vechtersmentaliteit als het erop aankomt.” En zo geschiedde.

Alle registers open

Het deelnemersveld vertrok met California Spangle, de tweede favoriet, aan de leiding terwijl jockey Vincent Ho op Golden Sixty zich terug liet zakken naar een vierde plek en op die manier zijn gevaarlijkste tegenstander California Spangle goed in de gaten kon houden. Met nog zeshonderd meter te gaan verlaagde jockey Zac Purton op California Spangle het tempo en dat gaf zowel zijn paard maar ook de overige deelnemers een korte adempauze voordat alle registers opengetrokken werden. In de laatste vierhonderd meter sloeg Ho toe en bracht Golden Sixty naast California Spangle om deze vervolgens in de laatste tweehonderd meter achter zich te laten. Golden Sixty heeft zoals altijd de neiging om niet meer te doen dan strikt noodzakelijk van hem verwacht wordt doch maakte zijn favorietenrol weer waar en won de ren met twee lengten voor California Spangle en de derde aankomende Excellent Proposal.

