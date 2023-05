FWD Champions Mile 2023 wéér geprolongeerd door Golden Sixty

Met ruim 49.500 toeschouwers die het aanschouwden, werd er op de Sha Tin renbaan te Hong Kong geschiedenis geschreven in de met meer dan 2,3 miljoen euro gedoteerde FWD Champions Mile over 1600 meter op gras. Negen paarden vertrokken van start waarvan de absolute favoriet weer Golden Sixty, het paard van het jaar 2021 en 2022. Hij maakte de favorietenrol waar.

De inmiddels zevenjarige ruin Golden Sixty (Medaglia D’Oro x Gaudeamus) won de Champions Mile dus voor het derde opeenvolgende jaar. Onder jockey Vincent Ho sloeg de combinatie in de laatste vier honderd meter koers toe en won met 1 ½ lengte voor Beauty Joy met 2 ¼ lengte daarachter California Spangle.

Jockey Vincent Ho en trainer Francis Lui verklaarden net als vorig jaar voor de ren al dat Golden Sixty in topconditie was. Ho: “Hij is nog fitter dan de vorige keer er moeten weer twee of drie paarden zijn die een goed tempo gaan neerzetten die wij dan kunnen volgen en op het laatste rechte stuk kunnen inhalen. Dat kan Golden Sixty goed want hij heeft een vechtersmentaliteit als het erop aankomt”

Golden Sixty heeft nu ruim 17,2 miljoen aan prijzengeld verdiend

Golden Sixty won uit zijn 29 starts 25 keer, waaronder negen Group I rennen, en verdiende daarmee tot nu toe ruim 17,2 miljoen euro aan prijzengeld en dat is meer dan de Australische supermerrie Winx verdiende. Voor een paard dat als jaarling voor $ 120.000 werd gekocht en een jaar later voor $300,000 werd doorverkocht een puike investering.

De paarden te Hong Kong zijn van wereldklasse

Lucky Sweynesse en Romantic Warrior prolongeerden eveneens hun titel van vorig jaar door de FWD The Chairman’s Sprint Prize respectievelijk de FWD Queen Elizabeth II Cup te winnen. Voor Lucky Sweynesse kwam daar nog een bonus van 580.000 euro bovenop omdat de vierjarige ook de overwinning van de derde ren van de Hong Kong Speed Series naar zich toe trok. Lucky Sweynesse geldt thans als de hoogst gekwalificeerde sprinter ter wereld. De Group I overwinningen van alle drie te Hong Kong getrainde paarden laat zien dat zij op wereldniveau opereren en dat het voor de ingevlogen buitenlandse paarden niet gemakkelijk is om hen te verslaan.

Bron: Horses.nl