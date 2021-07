Galileo ingeslapen: ‘beste dekhengst van de racewereld’

Zaterdag vernamen rensportliefhebbers dat Coolmore Galileo, de beste dekhengst ter wereld, is ingeslapen. De 23-jarige Galileo (Sadler’s Wells x Urban Sea) leed aan een ongeneeslijke en inoperabele hoefblessure. Het verdriet in de rensportwereld is groot. De afgelopen twintig jaar hebben zowel Galileo als zijn nazaten de rensportliefhebbers, fokkers, eigenaren, trainers en jockeys prestaties laten zien die ongeëvenaard zijn en wellicht blijven.

Galileo, die als driejarige de Epsom Derby met twee vingers in zijn neus won, en hetzelfde jaar de Ierse Derby en de King George op zijn naam schreef, ging in 2001 de fokkerij in. Sinds 2008 is zijn dekgeld privé gehouden. Zijn afstammelingen hebben, inclusief Bolshoi Ballet die vannacht in New York de Group I Belmont Derby Invitational Stakes won, 92 Group I rennen gewonnen. Daaronder meermaals de rennen die tot de absolute Group I rennen ter wereld behoren.

Natuurlijke dekkingen

Wereldwijd wordt er in de fokkerij van Engelse Volbloeds niet met rietjes gewerkt. De merries woreden ingevlogen om door de dekhengsten gedekt te worden. Tot 2008 koste een sprong van Galileo al € 225.000,– en geschat wordt dat die kosten tot en met het dekseizoen van dit jaar rond de € 500.000,– beliepen. Het paard was in 2008 al verzekerd voor 125 miljoen euro en de verzekeringswaarde en premies zijn sindsdien alleen maar opgelopen.

‘Trieste dag’

John Magnier, de eigenaar van Coolmore: “Galileo was onze eerste Derby-winnaar. Het is een trieste dag en ik wil iedereen bedanken die zo goed voor de hengst hebben gezorgd. Mijn dank gaat ook uit naar Aidan O’Brien en zijn team die met de hengst en diens nazaten briljante prestaties hebben verricht.” O’Brien: “Galileo was uniek en zijn mentale vastberadenheid heeft hij in de genen van ál zijn afstammelingen doorgegeven. Dát is iets bovennatuurlijks en dat zullen wij nooit meer zien.”

Afstammelingen

De bekendste afstammelingen van Galileo zijn de ongeslagen Frankel en de vijf Derby-winnaars New Approach, Australië, Ruler Of The World, Anthony Van Dyck en Serpentine. Andere nakomelingen van Galileo met grote namen zijn Nathaniel, Waldgeist, Found, Love, Magical, Highland Reel en Teofilo. Galileo’s invloed strekt zich ook uit tot in de veilingring, waarbij het gebruikelijk is dat voor de jaarlingen miljoenen worden neergelegd. Zo kocht Al Shaqab Racing van HRH Sheikh Joaan Al Thani de jaarling Al Naamah voor € 6,15 miljoen en Coolmore zelf de jaarling Marsha voor € 7 miljoen.

Bron: Horses.nl