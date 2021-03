Gat in de markt: geurkaars met paardenmest

Een bekend wedkantoor heeft als troost voor de racefans die dit jaar niet live bij het Cheltenham Festival aanwezig kunnen zijn, een unieke kaars met de geur van paardenmest laten ontwikkelen. Het idee is dat "geur van alle zintuigen het beste is in het oproepen van herinneringen" aldus een woordvoerder.

Het Cheltenham Festival is een prestigieuze jaarlijks steeplechase evenement op de renbaan van Cheltenham in de Cotswolds. Dit jaar vindt het evenement zonder publiek plaats. Daarom heeft één van de bekendste wedkantoren een kaars laten ontwikkelen, waardoor racefans het gevoel kunnen krijgen er echt bij te zijn.

Mest, bier en bacon

De ludieke actie is opgezet door Betfair. De kaars blijft ongeveer 50 uur branden. Naast de geur van paardenmest, zitten ook de geuren van een baconsandwich, zadelzeep en bier in de geurkaars. De kaarsenontwerper: “Dit is wel de vreemdste opdracht die ik ooit gehad heb.”

‘Briljant idee’

Bekende trainer Paul Nicholls vindt het een “briljant idee. Voor veel racefans zal de jaarlijkse pelgrimage naar de Cotswolds node gemist worden. Het is een grappige manier om iedereen aan het festival te herinneren en ons te verheugen op volgend jaar, wanneer het publiek er weer bij is.” Het Cheltenham Festival 2021 begint op dinsdag 16 maart.

Bron: The Sun / Horses.nl