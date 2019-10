Gemoederen lopen hoog op, 34e paard dood op renbaan Santa Anita

Op zaterdag 19 oktober is het 34e paard overleden aan verwondingen die hij heeft opgelopen op de beruchte renbaan Santa Anita in Californië. De driejarige Satchel Paige liep een open botbreuk aan zijn voorbeen op en werd met spoed onderzocht door veterinair Dr. Dana Stead. Zij nam de beslissing de ruin uit zijn lijden te verlossen.

Satchel Paige zal een necropsie ondergaan op de Universiteit van Californië. Aan de hand van de uitkomst daarvan zal worden onderzocht of er iets had kunnen gebeuren om het ongeval te voorkomen. Twaalf dagen eerder overleed de vijfjarige ruin Ky. Colonel aan een hartaanval in een training op de renbaan.

Vermoedens PETA

Met alweer een nieuw sterfgeval blijven de gemoederen oplopen. Dierenwelzijnsorganisatie PETA liet in een verklaring weten vermoedens te hebben dat paarden medicijnen krijgen om te maskeren dat ze niet fit genoeg zijn. “Paarden lopen niet zomaar botbreuken op en jonge paarden gaan niet zomaar dood aan hartaanvallen.”

Lees ook:

Alweer paard overleden op renbaan Californië, rumoer neemt toe

Paard nummer 32 geëuthanaseerd op Amerikaanse renbaan

Wéér een paard geëuthanaseerd op de Santa Anita renbaan

Opnieuw dode paarden op renbaan van Santa Anita

Bron: Paulick Report/RTL