Ghaiyyath breekt baanrecord in Coronation Cup Stakes

Het is de eerste Group I ren sinds de lockdown van de Engelse rensport. Sinds 1902 wordt de Coronation Cup verreden op de renbaan van Epsom maar vanwege de Covid-19 werd uitgeweken naar de renbaan te Newmarket, een van de grootste trainingscentra voor renpaarden in Engeland. Ondanks het feit dat in Engeland het prijzengeld is gehalveerd kende de ren een strek deelnemersveld en de ogen waren met name gericht op Ghaiyyath, Anthony van Dyck en Stradivarius die in deze volgorde finishten in de ren over 2400 meter.

De door Charlie Appleby voor Godolphin getrainde vijfjarige globetrotter Ghaiyyath (Dubawi x Nightime) won zijn laatste Group I op 1 september 2019 te Baden Baden met de Longines Grosser Preis von Baden. Vanuit Duitsland reisde het paard via Frankrijk naar Dubai waar hij ter voorbereiding van de Dubai World Cup rennen op 20 februari j.l de Dubai Millenium Stakes won om vervolgens weer terug te keren naar Engeland om zijn trainingsprogramma voort te zetten.

Baanrecord

Onder zijn vaste jockey William Buick vertrok Gaiyyath met zijn zes medestrijders aan de start en dicteerde de koers van meet af aan. De combinatie brak het baanrecord van deze ren en won in 2: 25.89 met 2 ½ lengte voor Anthony van Dyck, de Ierse uitdager van toptrainer Aidan O’Brien, en met 5 lengten voor de derde aankomende Stradivarius onder jockey Frankie Dettori. Voor Godolphin, de renstal van HRH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, was het de derde overwinning van de Coronation Cup. De succesvolle renstal won deze ren in 1999 met Daylami en in 2001 met Mutafaweq. William Buick “hij is een genot om te berijden, het is een explosief paard met een geweldige kruissnelheid en hele sterke galop en dat liet hij vandaag ook op een zwaarder baanoppervlakte zien”

Plannen

De plannen zijn om Gaiyyath volgende maand te laten koersen in de Coral Eclipse Stakes te Sandown Park. In die koers staat ook de supermerrie Enable, winnares van onder meer de Prix de l’Arc de Triomphe van 2017 en 2018, ingeschreven. Voor Enable is het doel het behalen van de derde “Arc” en haar voorbereiding daarop bestaat thans uit de Coral Ecplise Stakes die de merrie in 2019 won.

Bron: Horsesnl