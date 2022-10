Giga Kick leverde een giga prestatie met het winnen van The Everest

The Everest, de hoogst gedoteerde sprintkoers ter wereld over 1200 meter op gras met een prijzengeld van ruim € 9.7 miljoen vond vorige week zaterdag voor de zesde keer plaats op de renbaan van Royal Randwick te Sidney. Australië staat er al jaren om bekend dat zij de beste sprinters ter wereld fokt en uitbrengt. In 2017 werd de “The Everest” georganiseerd om deze sprinters te eren. Door Tab (de totalisator van de erkende wedkantoren in Australië) werd de ren gesponsord met een gigantisch prijzengeld. Het is (nog) geen als Group I gekwalificeerde ren maar het paard dat deze ren wint wordt wereldwijd met belangstelling gevolgd.

Er vertrokken 12 sprinters van start en voor de 27-jarige trainer Clayton Douglas, die eerst jockey was en hindernisrennen reed, kon de dag niet meer stuk toen zijn driejarige ruin Giga Kick (Scissor Kick x Rekindled Applause) de torenhoge favoriet Nature Strip, die deze ren vorig jaar heeft gewonnen, versloeg. Giga Kick won voor Private Eye en Mazu en Nature Strip finishte als vierde.

Douglas “Giga Kick heeft al zijn vijf starts tot nu toe in overwinningen omgezet en is dus de echte ster en zou wel eens de volgende Nature Strip kunnen worden” Jockey Craig Williams heeft met het winnen van The Everest de grand slam van de Melbourne Cup, Caulfield Cup, Cox Plate en Golden Slipper gewonnen, en zijn overwinning met Giga Kick maakt hem de eerste grand slam-winnende jockey die ook nog eens de rijkste race van Australië won.

Durston wint de met $ 5 miljoen gedoteerde Carlton Draught Caulfield Cup

Op de renbaan van Caulfield (Melbourne) vond vorige week zaterdag de eerste meeting van het Melbourne Spring Carnival plaats. Er viel een prijzenpot van $ 5 mljn in de hoofdkoers, de Caufield Cup, te verdelen. Deze Group I ren over 2400 meter had 20 starters en Durston was de eerste die op de reservelijst in de wacht stond als er een paard geschrapt zou worden. Nadat Maximal door diens trainer werd teruggetrokken werd Durston aan het deelnemersveld toegevoegd.

Vlak voor de ren werd Makram teruggetrokken en zo vertrokken er uiteindelijk 19 paarden van start. De zesjarige ruin Durston (Sea The Moon x Caribana) van Highclere Thoroughbred Australia ltd, een syndicaat waarbij van elk paard meerdere aandelen worden verkocht waarmee elk paard meerdere eigenaren heeft, won de ren voor Gold Trip en Knights Order en heeft automatisch een entreeticket voor de Melbourne Cup op 1 november a.s. op zak. Vanwege zijn overwinning van de Caufield Cup krijgt Durston van de handicapper 2 kilo gewicht extra in de Melbourne Cup te dragen maar dat kan trainer Chris Waller niet zoveel schelen.

Waller “Durston is in zo’n goede vorm dat wij met vertrouwen naar deelname aan de Melbourne Cup uitkijken. Jockey Michael Dee heeft hem fantastisch bereden en elke meter extra uitgespaard en dat maakt dat je een ren kunt winnen of verliezen”

Verry Elleegant

De overwinning van Durston was Wallers tweede overwinning van de Caulfield Cup in de afgelopen drie jaar. In 2020 won Verry Elleegant voor Waller deze ren. De inmiddels zevenjarige topmerrie die vorig jaar door haar eigenaren van de stal van Waller naar die van Graffard in Europa werd verwisseld en voorbereid zou worden aan de Prix de l’Arc de Triomphe stelde zeer teleur in haar rennen in Frankrijk en Engeland en de eigenaren hebben deze week besloten dat de merrie, die 11 Group I overwinningen in Australie, waaronder vorig jaar de Melbourne Cup, en meer dan $ 14,8 miljoen aan prijzengeld won de fokkerij in gaat.

Bron: persbericht / Horses.nl