Glorious Forever wint Longines Hong Kong Cup

De Longines Hong Kong Cup over 2.000 meter voor driejarige en oudere paarden met een prijzengeld van 2,8 miljoen euro werd dit weekend gewonnen door International Jockey kampioenschapswinnaar Silvestre de Souse met het Glorious Forever.

In januari 1988 vond de eerste editie van deze race te Sha Tin over 1800 meter voor paarden uit Singapore en Maleisië plaats en werd de Hong Kong Invitation Cup genaamd. Een jaar later werden Australische en Nieuw-Zeelandse paarden toegevoegd aan de lijst met genodigden en 1989 kende zelfs twee edities toen het evenement verschoof van januari naar december op de internationale kalender. De grote doorbraak kwam in 1999 toen de race werd hernoemd tot de Hong Kong Cup en werd verlengd tot 2000 meter en het de eerste Hong Kong-race werd die werd aangeduid als een internationale Groep 1 ren.

Veeleisend

Het profiel van de Longines Hong Kong Cup is de afgelopen jaren veranderd. De start van 2000m is erg veeleisend voor jockeys omdat de startboxen vlak bij de finishlijn staan en het al snel (zo’n 100 meter na de start) richting eerste bocht gaat. Paarden die aan de buitenkant starten maken daardoor meer meters en hun jockeys moeten vooral geduldig blijven om de energie te sparen voor een eindspurt. De race is de hoofdkoers van de Longines Hong Kong International Races en een van ’s werelds meest prestigieuze paardenraces met een legendarische geschiedenis. Kampioenen van over de hele wereld hebben hun namen geëtst op de erelijst: Fantastic Light, Falbrav, Alexander Goldrun, Vengeance Of Rain, Pride, Ramonti, Vision D’Etat en Snow Fairy vallen op. Vorig jaar voegde Time Warp zijn naam daar aan toe.

Japan

Japan heeft deze race vijf keer gewonnen waarvan meest recente met de heerszuchtige overwinning van Maurice in 2016 die daarmee zijn derde GI overwinning in 12 maanden boekte en volgde op het succes voor het Land van de Rijzende Zon in 2015, toen Yutaka Take A Shin Hikari naar een verbluffende van start tot finish overwinning stuurde. Het leger van raceliefhebbers van Japan juichte deze keer voor Sungrazer, Deirdre en Staphanos.

Moordend tempo

Het werd echter de vierde overwinning voor een in Hong Kong getraind paard en tevens de tweede Groupe I overwinning voor trainer Frankie Lor die eerder al met Mr. Stunning de Longines Hong Kong Sprint won. Met een start die een moordend tempo kende werden de paarden pas eerst aan de overzijde van de baan in een rustiger tempo gebracht. Onder Longines International Jockey kampioenschapswinnaar Silvestre de Souse was het Glorious Forever (Archipenko x Here To Eternity die voor de tweede aankomende Deirde en de derde aankomend Time Warp, een volle broer van Glorius Forever, wonnen. De Sousa: “Ik wilde niet te snel aan de kop van het veld terecht komen maar moest wel om er voor te zorgen dat Time Warp niet langs mij kwam. Mijn paard bleef goed doorkoersen en gaf niet op.”

Bron: Horses.nl