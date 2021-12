Glory Vasewint de Longines Hong Kong Vase 2021

De Longines Hong Kong Vase over 2400 meter op gras voor 3-jarigen en oudere paarden met dit jaar een prijzengeld van ruim € 2,2 miljoen werd in 1994 door de Hong Kong Jockey Club (HKJC) als internationale ren toegevoegd aan haar decemberprogramma en in 2000 werd deze ren opgewaardeerd naar een Group I ren die thans op de 40ste plaats in de top 100 Group I rennen ter wereld staat. Van de 27 edities van deze ren, inclusief vandaag, zijn er 22 door buitenlandse deelnemers gewonnen.

Naar Europese maatstaven is de renbaan van Sha Tin vrij snel en deze ren vereist een goede stayer die vooral voorin en niet in de achterhoede moet blijven koersen. Er gingen acht paarden van start waarbij de grootste aandacht uitging naar Mogul van Aidan O’Brien die deze ren vorig jaar won, naar Pyledriver, de winnaar van de Coronation Cup 2021 te Royal Ascot, Ebaiyra van de Aga Khan die dit jaar de Prix Allez France won en tweede in de Grand Prix de St. Cloud werd en naar de Japanse deelnemer Glory Vase, die in de QE II van dit jaar tweede werd achter de Japanse supermerrie Loves Only You.

Wederom Glory Vase

Net als in 2019 won Glory Vase (Deep Impact x Mejiro Tsubone) onder Hong Kongs kampioenjockey Joao Moreira de koers voor Japan. Zoals verwacht leidde Reliable Team de koers maar deze werd al vroeg onder druk gezet door de Japanner Stay Foolish waardoor Pyledriver mooi in de slipstream van deze twee koplopers kon koersen. In de voorlaatste bocht kwam Glory Vase echter los en bleek vervolgens onvermoeibaar te zijn. Glory Vase won met een lengte gemakkelijk voor Pyledriver die Ebaiyra met 2 ½ lengte verschil naar de derde plaats verwees.

Geslaagde prestatie

Tomohito Ozeki, de Japanse trainer van Glory Vase, kon net als in 2019 de overwinning weer op zijn palmares bijschrijven en tevreden terugkijken op de geslaagde prestatie van zijn pupil. Ook de Engelse trainers William Muir en Chrius Grassick van Pyledriver en hun Franse collega Alain de Royer-Dupré, die aan het einde van het jaar met pensioen gaat, van Ebaiyra waren dik tevreden met de prestaties van hun pupillen. Minder tevreden was jockey Ryan Moore die op Mogul zijn overwinning van vorig jaar niet kon prolongeren, zesde werd en de prestatie van het paard teleurstellend noemde.

Bron: Horses.nl