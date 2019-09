Godolphin, Appleby en Buick winnen beide topkoersen op slotdag Baden Baden

De Longines Grosser Preis von Baden (Groupe I) is internationaal bezien de meest prestigieuze van Duitsland en geldt mede, gelet op de af te leggen afstand van 2.400 meter, als proef voor deelname aan de Prix de l’Arc de Triomphe op 6 oktober a.s. De slotdag van de grosse Woche te Baden Baden wordt al 147 jaar bekroond met deze ren. Op het mooie renprogramma stonden meerdere grote rennen, waaronder de Group II Oettingen-Rennen, gepland. Beide toprennen werden gedomineerd door de succescombinatie van Godolphin, haar trainer Charlie Appleby en haar vaste jockey William Buick.

Met een startersveld van 9 paarden had de Engelse trainer Charlie Appleby voor Godolphin de vierjarige hengst Ghaiyyath (Dubawi x Nighttime) ingeschreven. Ghaiyyath liep voor het eerst sinds april dit jaar nadat hij derde werd achter Waldgeist en Study Of Man in de Prix Ganay te Longchamp. Vanuit de startbox nam de combinatie al snel de leiding in de koers en gaf die niet meer af.

14 lengten verschil

Sterker nog, naarmate de concurrentie dichterbij kwam gaven Ghaiyyath en Buick extra gas en wonnen met 14 lengten verschil. Iedereen stond versteld want weinig rennen op topniveau worden met een dergelijke grote marge gewonnen. Een verblufte Buick, die vanwege een blessure verstek diende te laten gaan tijdens Royal Ascot Festival en recent pas weer tijdens het York Ebor Festival in het zadel kon klimmen, werd voor beide grote races geboekt en bevestigde weer de succesvolle combinatie van eigenaar, trainer en jockey.

Weer eerste overwinning

Het was voor Buick zijn eerste Group I overwinning sinds het Dubai World Cup Festival afgelopen maart. Voor Aplleby kon de zondagmiddag niet meer stuk want na de overwinning met Vintager (Mastercraftsman x White and Red) voor Godolphin van het Oettingen-Rennen (Group II) en die van Ghaiyyath in de Grosser Preis won hij voor Godolphin met Moonlight Spirit (Dubawi x Moonsail) te Longchamp de Prix du Lutece (Group III).

Deelname van Ghaiyyath aan de Arc nog niet zeker

Appleby: “Ik moet Zijne Hoogheid Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum heel erg bedanken. Hij heeft altijd in Ghaiyyath geloofd en ons het vertrouwen en de tijd gegeven om hem te trainen. Wij zullen gaan overleggen of Ghaiyyath voor de Arc zal worden ingeschreven.”

Geplande hattrick

De majestueuze overwinning door Ghaiyyath in Baden Baden zou met diens deelname aan de Arc wel eens de door John Gosden geplande hattrick van drie Arc overwinningen op rij met de supermerrie Enable kunnen doorkruisen.

Bron: Horses.nl