Godolphin domineert in Engeland, Frankrijk en Ierland de 2000 Guineas

De afgelopen drie weekenden stonden in het teken van de driejarige Engelse volbloeden in hun voorbereiding op de Derby en overige klassiekers die dit jaar voor deze leeftijdscategorie gehouden worden. Die voorbereiding vindt plaats met de 2.000 Guineas voor hengsten en met de 1000 Guineas voor merries. Bij de hengsten won renstal Godolphin op drie locaties achter elkaar.

Op 30 april vond de 2.000 Guineas in Engeland plaats en won trainer Charlie Appleby deze Group I ren met Coroebus onder jockey James Doyle. Stalgenoot Native Trail werd daar tweede.

Longchamp

Op 15 mei was de 2.000 Guineas op de renbaan van Longchamp, Frankrijk. Ook deze Group I ren ging naar trainer Appleby, dit keer dankzij het paard Modern Games onder jockey William Buick. Hier werd stalgenoot Tribalist derde.

Ierland

Zaterdag 21 mei vonden de rennen plaats in Ierland op de renbaan The Curragh. Daar verzilverde Appleby deze Group I ren met Native Trail onder William Buick. Voor de succesvolle trainer was het zijn derde 2.000 Guineas in drie landen in een en hetzelfde jaar. Een waar huzarenstukje voor zowel de trainer, jockeys en de renstal van ZKH Sheikh Mohammed die met hun fokprogramma en eigen dekhengsten zeer succesvol zijn op de renbaan.

Merries: 1.000 Guineas

Wat de merries betreft: Cachet won de Engelse versie, Mangoustine de Franse en Homeless Songs de Ierse 1000 Guineas.

Duitse en Japanse Guineas

Vandaag vonden op de renbanen van Keulen en Tokyo, de Duitse respectievelijk Japanse 2.000 Guineas plaats. In Duitsland won de door de Engelse trainer William Haggas getrainde Maljoom in eigendom van ZKH Ahmed al Maktoum. In Japan ging de winst naar de door Mizuki Takayanagi getrainde Stars On Earth onder topjockey Christophe Lemaire.

Italiaanse Derby

Op de renbaan van Rome won de door de Duitse trainer Markus Klug getrainde Ardakan vandaag de Italiaanse Derby (Group II) en won Russian Emperor te Hong Kong de Group I The Standard Chartered Champions & Charter Cup.

Preakness Stakes

Gisteren vonden in de USA de Preakness Stakes plaats die samen met de Kentucky Derby en de Belmont Stakes de Triple Crown rennen voor driejarigen vormen. Aangezien Rich Strike, de winnaar van de Kentucky Derby, niet voor de Preakness Stakes was ingeschreven omdat de trainer van het paard andere koersen voor de driejarige heeft uitgezocht, zal er dit jaar geen paard zijn die alledrie voormelde klassiekers heeft gewonnen en met de Triple Crown gekroond wordt. De Preakness Stakes werden gewonnen door Early Voting. Tweede was Epicenter die ook tweede in de Kentucky Derby werd.