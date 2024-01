Godolphin grote winnaar van Fashion Friday

Er stonden maar liefst drie Group I, twee Group II, drie Group III en een Listed ren op het programma van Fashion Friday met een totaal aan prijzengeld van ruim € 2,6 miljoen. Het werd een klinkende middag waarbij Godolphin, de renstal van Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum en haar Engelse trainer Charlie Appleby vier van de negen koersen wonnen, waarbij jockey William Buick drie overwinningen voor zijn rekening nam, waarbij de zevenjarige Hypothetical geschiedenis schreef door als eerste paard twee keer de Group III Firebreak Stakes te winnen en voor trainer Doug Watson en jockey Pat Dobbs die hun eerste Group I overwinning behaalden.

De door de Dubai Racing Club geïntroduceerde Fashion Friday waarbij Fashion Awards voor de best geklede bezoekers werden uitgereikt was het een sfeervolle en vooral mooie ren meeting. De belangrijkste rennen gisteren waren de Group I Jebel Hatta over 1800 meter op gras die de generale repetitie is van de met $ 6 miljoen Dubai Turf eind maart is en de twee Group I rennen de Al Maktoum Challenges over 1900 meter op zand voor Arabische- en Engelse volbloeds.

De Jebel Hatta

Met vier paarden van Godolphin in de ren koos jockey William Buick niet om de dubbele Group I winnaar Mawj maar om Measured Times te berijden. Na de start spurtte Highland Avenue weg en dicteerde het tempo met 19 lengten voorsprong. Met nog tweehonderd meter te gaan zwakte Highland Avenue af en werd de leiding vrij makkelijk overgenomen door stalgenoot Measured Time (Frankel x Minidress). De vierjarige hengst die op 22 december j.l. de Group II Al Rashidiya won claimde zijn vijfde overwinning uit zes starts en finishte met 1 ¾ lengte voor stalgenoot Ottoman Fleet.

Achtste overwinning

Voor trainer Charlie Appleby was het zijn eerste Groep 1 overwinning van 2024. Appleby zei “vanwege het deelnemersveld wisten wij dat het voor Measured Time een grote stap zou zijn maar als halfbroer van Group I winnaar Rebel’s Romance heeft hij zijn afstamming mee en waarschijnlijk zal het paard rechtstreeks in de Dubai Turf van start gaan” Voor en na deze ren wonnen de renstal en trainer voor de achtste keer de Group II Al Fahidi Fort met Mysterious Night en verder de Group II Blue Point Sprint over 1000 meter met Star Of Mystery en de Listed ren de Al Khail Trophy over 2810 meter met Siskany. De plannen voor Siskany zijn om het paard in de Group II Dubai Gold Cup, waar hij vorig jaar nipt tweede in werd, op 30 maart a.s. te laten koersen.

Eerste Group I overwinning

Dat het trainen van Group I winnaars niet vanzelfsprekend is bewees de al jaren in Dubai gevestigde trainer Doug Watson. Met de vierjarige hengst Kabirkhan (California Chrome x Little Emily) die op 10 januari j.l. in Dubai zijn debuut maakte en de Dubai Islands met vier lengten won boekte Watson jockey Pat Dobbs voor de rit. Het paard is afkomstig uit Kazachstan waar het acht van zijn negen starts won. Vanuit Kazachstan hadden dertig supporters een vlucht geboekt om het paard in de dik met € 900.000,= gedoteerde Group I de Al Maktoum Challenge, waarvan ruim € 550.000 voor de winnaar, over 1900 meter op zand te zien koersen.

Favorietenrol

Het paard gold als favoriet en maakte die rol waar door de ren met 4 ¾ lengte gemakkelijk te winnen voor Franz Strauss met Clapton als derde aankomende. Reden voor de supporters, eigenaren, trainer en jockey om feest te vieren dus. Watson zei “het is misschien het beste paard dat ik over die afstand heb getraind. Ik hoor van de eigenaren wat de verdere plannen zullen zijn en ik ben heel blij dat hij bij mij in training staat” Voor jockey Pat Dobbs was het ook zijn eerste Group I overwinning en het paard heeft een automatisch ticket voor deelname aan de met € 11 miljoen gedoteerde Dubai World Cup op 30 maart veroverd. Adrie de Vries op Desert Wisdom finishte als vierde en won nog € 46.000,= voor diens eigenaar.

Bron: Horses.nl