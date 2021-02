Godolphin haalt ook The Red Sea Turf Handicap binnen

Na de winst in de STC 1351, haalde Godolphin met Gifts Of Gold ook The Red Sea Turf Handicap over 3.000 meter binnen in Saudi Arabië. De derde en tevens laatste ren op gras van het Saudi Cup programma werd een prachtige overwinning voor trainer Saeed bin Suroor en jockey Patrick Cosgrave.

De zesjarige Gifts Of Gold (Invincible Spirit x Sanna Bay) pakte onder Patrick Cosgrave de stayerskoers over 3.000 meter voor eigenaar Godolphin binnenhaalde. Net als de paarden van collega-trainer Charlie Appleby, reisden ook die van bin Suroor afgelopen woensdag van Dubai naar Riyad.

Licht werk ter voorbereiding

Gifts Of Gold kreeg de afgelopen twee dagen licht trainingswerk als voorbereiding op vandaag en bleef in het quarantaine trainingsgebied. Assistent-trainer Ricardo Corona was daarmee tevreden. Gifts Of Gold versloeg in een mooi verlopen koers met ¾ lengte Spanish Mission met ¼ lengte daarachter Secret Advisor die door Charlie Appleby voor Godolphin wordt getraind. Beide trainers haalden met hun eerste en derde plaats gezamenlijk $ 1.750.000 voor hun populaire en vooral succesvolle renstal binnen.

Vierde overwinning

Voor Gifts Of Gold was het de vierde overwinning van zijn carrière en de eerste over een afstand van 3.000 meter. Saeed Bin Suroor: “Toen het racen in januari in Dubai begon, planden wij de training voor het paard voor deze ren al in. Het is een groot sterk paard en hij liep een hele sterke en goede ren. Het tempo van de ren lag niet hoog en dat beviel het paard wel. Pat is een goede jockey en hij heeft grote

rennen in Australië, Engeland en Duitsland voor ons gewonnen. We brengen Gifts Of Gold nu terug naar Dubai en misschien schrijven wij hem in voor de Gold Cup want ik weet zeker dat hij nog wat zal verbeteren.”

Melbourne Cup in het vizier

Jockey Pat Cosgrave zei na afloop: “Dat was een geweldige ren en overwinning. Hopelijk zijn wij nog niet klaar! Het paard heeft een 110 handicap en zou wellicht kunnen starten in de Melbourne Cup, want hij ontspant goed tijdens de ren en dat is perfect voor een koers als de Melbourne Cup.”

Bron: Horses.nl