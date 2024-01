Godolphin is op stoom en weer een overwinning voor De Vries

De door DP World met bijna € 600.000 gesponsorde Dubai Carnival meeting van gisteren omvatte een Group II ren over 1600 meter op gras voor merries die voor de tiende keer op rij door Godolphin werd gewonnen. De Engelse trainer Charlie Appleby nam met drie pupillen van de renstal van Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum aan de ren deel en finishte van de acht deelnemende paarden als eerste, tweede en vijfde in deze klassieker. Het was echter niet English Rose maar Silver Lady (Sea the Stars x Lumiere) onder Mickael Barzalona die de ren na strijd met een halslengte won.

Barzalona ”Silver Lady heeft zowel temperament als een eigen wil. Ik had haar echter goed in balans en zette goed door richting de finish.”

Misterious Night

Een half uur later sloegen Appleby en Godolphin weer toe met de vierjarige Misterious Night (Dark Angel x Mistrusting) in de Jebel Ali Free Zone over 1400 meter op gras. Onder jockey William Buick won de combinatie gemakkelijk met vier lengten de ren voor Nibras Passion met 1 ¼ lengte daarachter Demain.

Manama Gold wint weer onder Adrie de Vries

De Nederlandse topjockey Adrie de Vries was al zeer tevreden over Manama Gold toen hij op 22 december 2023 haar eerste start te Dubai won en verwachtte toen al om nog meer van de merrie te kunnen laten zien. De wijze waarop de inmiddels driejarige Manama Gold ( Star Guitar x Charged Cotton) vandaag haar leeftijdsgenoten de hielen liet zien belooft heel wat voor de komende klassiekers. Met maar liefst 9 ¼ lengte verschil won De Vries voor Lahfaty met 3 ½ lengte daarachter de derde aankomende Kibo Misaki de Cocoa Beach Stakes over 1600 meter op zand voor de Bahreinse trainer Fawzi Nass die samen met Victorious eigenaar de het paard is. In een uitgekiende ren waarbij De Vries de merrie zelfs wat spaarde en bij het uitkomen van de laatste bocht op adem liet komen, voldeed de merrie aan zijn verwachtingen.

‘Ik wilde haar iets leren’

Na afloop van de ren zei De Vries: ”Ik wilde niet te streng voor haar zijn, maar ik wilde haar wel iets leren. Als ze eenmaal naar voren komt, doet zij niet veel en kijkt zij gewoon om zich heen. Ik denk dat dat een goede zaak is.” De eerste prijs voor deze ren bedroeg €45.000.

Bron: Horses.nl