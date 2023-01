Godolphin op stoom in de derde DWCC meeting

Van de zeven rennen op het programma van de derde Dubai World Cup Meeting werden er maar liefst drie door de pupilen van Godolphin, de renstal van ZKH Sheikh Mohamed bin Rashid al Maktoum, gewonnen. De belangrijkste ren was de Group 2 Zabeel Mile over 1600 meter op gras waarin Godolphin’s vijfjarige ruin Master Of The Seas (Dubawi x Firth Of Lorne) onder William Buick voor trainer Charlie Appleby op een comfortabele wijze de overwinning binnenhaalde voor Shelir en de derde aankomende I Am Superman.

Master Of The Seas had sinds april 2022 niet meer gekoerst en won als tweejarige al Group II rennen. Met de overwinning van gisteravond bewees hij dat hij klaar is voor de aanstaande group I rennen te Dubai. Voor trainer Appleby was het de zesde overwinning van deze iconische ren. Appleby: “Applaus voor het hele team want zij hebben geweldig werk geleverd. De ren had niet beter kunnen verlopen. Het paard daagt zichzelf soms wel eens uit, maar hij is goed en heeft een goede motor. Wij gaan hem nu voorbereiden op de Jebel Hatta en als dat allemaal goed verloopt dan start hij waarschijnlijk in de Group I de Dubai Turf tijdens de Dubai World Cup meeting.”

Godolphin’s trainer

Voor Seed bin Suroor, Godolphin’s trainer te Dubai, verliep de avond ook naar tevredenheid want zijn pupillen, de zevenjarige Global Heat onder jockey Pat Cosgrave en de vijfjarige Shining Blue onder jockey Danny Tudhope wonnen de Listed Al Khail Trophy over 2810 meter op gras respectievelijk de Dubai Eye over 1400 meter op gras.

UAE 1000 Guineas

De eerste echte klassieker van het seizoen, UAE 1000 Guineas voor driejarigen over 1600 meter op zand, werd volledig gedomineerd door Mimi Kakushi (City Of Light x Rite Moment), onder jockey Mickael Barzalona voor trainer Salem bin Ghadayer. De driejarige merrie wordt volgens de trainer nu klaargestoomd voor de UAE Oaks over 1900 meter die over vier weken zal worden verreden. Bin Ghadayer: “Wij hebben vier weken tot de Oaks, wat genoeg tijd voor een korte rustperiode is en voor die ren heeft zij nog maar een goede workout nodig. Het is het beste merrieveulen dat ik tot nu toe heb getraind.”

De combinatie van trainer en jockey wonnen vervolgens ook nog met de vierjarige Rawy de Virgin Radio Dubai Handicap over 1200 meter op zand. Jockey Barzalona: “Rawy droeg een topgewicht in deze ren maar het is een taaie. Hij startte goed en bleef gemakkelijk de koers leiden.”

