Godolphin pakt alle prijzen in eerste Arc-rennen

Het de zaterdag voor de Arc en de spanning loopt op: Wie gaat morgen geschiedenis schrijven door de 100ste editie van de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe te winnen? De voorspelde regen bleef op zaterdag nog uit, waardoor de ondergrond van de Parijse renbaan Longchamp als goed tot zacht stond gekwalificeerd. Er stonden negen mooie koersen, waaronder drie Group I en drie Group II rennen op het programma. Godolphin tekende voor een 'clean sweep' van eerste prijzen.

De Qatar Prix de Chaudenay Group II was de aanvangskoers van het Arc-weekend. Deze ren voor driejarigen gaat over 3.000 meter. Met negen deelnemers waren favoriet: Manobo, die uit zijn drie starts ongeslagen is en waarvan verder zou gaan blijken wat het paard in zich heeft, Kemari die de Queen’s Vase over deze afstand op Ascot won en Interpretation, die vierde werd in de St Leger Stakes. Uit Duitsland had trainer Waldemar Hickst Alter Adler, die tweede werd in de Duitse Derby, voor stal Nizza ingeschreven en ondanks het feit dat Alter Adler nog niet over deze afstand heeft gekoerst is het altijd oppassen als Hickst een paard voor een ren inschrijft.

Met kop en schouders

Manobo (See The Stars x Tasaday) stak werkelijk met kop en schouders boven de rest van het deelnemersveld uit. Ten opzichte van Manobo leek het wel of een aantal van de overige deelnemers fysiek bezien nog tweejarigen waren. De grote ruin bewoog zich soepel en de ren werd door jockey James Doyle relaxed afgelegd. Met Alter Adler en Interpretation aan kop hield Doyle Manobo comfortabel op een vierde en vijfde plek en zorgde ervoor dat hij niet ingesloten werd. Met nog vierhonderd meter te gaan begon het finishrijden en dook stalgenoot Kemari onder Frankie Dettori vanaf de reling naar binnen om aan zijn sprint te beginnen. Maar het was Manobo die met enorme galopsprongen aan de buitenkant en zonder zichtbare moeite de ren met een 3/4 lengte voor Kemari won. Een halslengte daarachter kwam Tides of War als derde binnen. Manobo zette de koers neer met een gemiddelde snelheid van 55,3 kilometer per uur en Godolphin zal in komende wereldwijde Group I rennen over deze afstand met beide paarden nog heel wat overwinning binnen gaan slepen.

Verrast

Charlie Appleby: “Manobo is nog steeds aan het leren en wij zijn ook erg blij met Kemari. Het is geweldig dat wij eerste en tweede geworden zijn. De Prix du Cadran (4000 meter) is misschien voor volgend jaar een goede optie voor Manobo.” Jockey James Doyle voegde daaraan toe: “Het is nog steeds een vrij onvolwassen paard dat heel weinig heeft gekoerst. Ik twijfelde over de afstand maar hij verraste mij met zijn vermogen om vandaag te versnellen.”

Qatar Prix Daniel Wildenstein Group II

Deze Group II ren over 1.600 meter kende 12 deelnemers waaronder titelhouder The Revenant die deze ren in 2019 en 2020 won. Opnieuw was het Godolphin die de koers naar zich toe haalde. De vierjarige Real World (Dark Angel x Nafura), die de laatste drie rennen ongeslagen bleef, koerste in het midden van het veld en verschoof richting voorhoede waarbij Frankie Dettori hem flink op de rem hield, voordat hij hem los liet. De combinatie won met een hoofdlengte voor favoriet The Revenant, die van een zwaar baanoppervlakte houdt. Met 1 ½ lengte daarachter kwam knap als derde de driejarige Novemba die in Duitsland door Peter Schiergen wordt getraind en werd bereden door de Duitse kampioenjockey Bauyrzhan Murzabayev.

