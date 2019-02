Godolphin regeert in Meydan

In de aanloop op de Dubai World Cup op 30 maart a.s. vinden sinds januari de hoog gedoteerde rennen van het Dubai World Cup Carnival plaats. Een voor een vliegen de beste renpaarden ter wereld in om te trainen en deel te nemen aan deze Carnival races ter voorbereiding op de grote dag. Zo ook die van Godolphin (de renstal van Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum).

Een deel van de paarden staat in Dubai in training bij Godolphin’s vaste trainer Saeed bin Suroor en een groot deel is weken geleden al uit de UK ingevlogen door Charlie Appleby, de uitermate succesvolle trainer van Godolphin in de UK. Vaste topjockeys als William Buick en Christophe Soumillion trainen en rijden er al een aantal maanden en kennen de renbaan op hun duimpje. De wereldwijde samenwerking tussen de stoeterijen van Coolmore en Darley (de stoeterijen van Sheikh Mohammed) zal in de toekomst voor de raceliefhebbers toppaarden en dito races gaan opleveren. Iets om zeker naar uit te kijken.

Royal Blue colours vijf keer in de winnaarsring

Gisteren vonden in Meydan zeven races plaats met een totaal aan prijzengeld van 1.165.000 euro. Van die zeven races won Godolphin er vier met Blue Point, Art du Val, Poetic Charm en Mountain Hunter en in de laatste race waren de eerste drie aankomende paarden alle van Godolphin die daarmee aantoonde op volle koers voor deelname aan de Dubai World Cup races te zijn. De 6-jarige Muntazah (Dubawi x Rumoush) plaatste de koningsblauwe met witte epauletten racekleuren van Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum (kroonprins van Dubai en de zoon van Sheikh Mohammed) eveneens in de winnaarsring en zorgde voor de meeste spectaculaire overwinning van de zeven races. Muntazah won met 4 ½ lengte voor Secret Ambition en Heavy Metal en toonde daarmee aan een geduchte tegenstander te worden voor de Godolphin Mile (Group I) waarin hij vorig jaar als tweede achter Heavy Metal finishte.

Bron: Horses.nl