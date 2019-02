Godolphin wint met overmacht vier van de zes races

Godolphin heeft gisteravond in Meydan weer laten zien dat er internationaal rekening met hun dient te worden gehouden. Met een prijzengeld van in totaal 1.105.000 dollar verdeeld over zes races in het Dubai World Cup Carnival won Godolphin, de renstal van Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, er maar liefst vier.

De renstal van zijn zoon, Sheikh Hamdan bin Rashid al Maktoum begon het familiefeest met de overwinning van Ekthiyaar (Bated Breath x Bayja).

Dubai Millenium Stakes levert Godolphin een quintet op

De eerste vijf finishende paarden in de Dubai Millennium Stakes over 2000 meter op gras werden verdeeld tussen Godolphin’s trainers Charlie Appleby en Saeed bin Suroor. De vijfjarige Spotify (Redoute’s Choice x Gwenseb) won voor Racing History, First Nation, Team Talk en Oasis Charm en maakte het quintet voor Godolphin compleet.

UAE Oaks, een fraaie dubbel

Vervolgens stond de UAE Oaks voor driejarigen over 1900 meter op zand op het programma. De uitslag van deze race was niet veel anders: met een klein verschil versloeg Divine Image (Scat Daddy x Sure Route) getraind door Appleby de driejarige Swift Rose van Sadeed bin Suroor en zorgde voor een dubbel voor Godolphin.

Zabeel Mile

De hoofdkoers van deze avond over 1600 meter op gras leverde Godolphin de overwinning, de derde, vierde en vijfde plaats op. Gereden door vaste jockey William Buick won Mythical Magic (Iffraaj x Mythie) gemakkelijk met drie lengten voor Century Dream van trainer Chrisford en voor stalgenoten First Contact en Wootton, allen in training bij Appleby.

Buick: “Mythical Magic is een mooi, imposant paard en komt heel mooi in zijn koersritme.” Appleby: “Wij gaan eens praten over deelname aan de Dubai Turf, want het plan tot nu toe is om Mythical Magic naar Australië te vervoeren voor deelname aan de ‘Doncaster’ (een van Australië’s grootste races over 1600 meter op 6 april a.s.) Het was een zeer geslaagde avond voor Godolpin, mijn team (drie overwinningen, twee keer derde, een keer vierde en vijfde) en voor dat van Saeed (een overwinning, twee maal tweede en eenmaal vierde).

Bron: Horses.nl