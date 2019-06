Godolphin’s Blue Point wint wéér King’s Stand Stakes

Blue Point (Shamardal x Scarlett Rose) liet vandaag weer zijn topklasse zien en snoerde weer de monden om net als vorig jaar Battaash, de andere deelnemer van Godolphin, naar de tweede plaats te verwijzen.

Blue Point vertrok in augustus dit jaar vanuit Engeland naar Dubai om daar driemaal te koersen en drie overwinningen te boeken waaronder de Nad al Sheeba Turf Sprint op Super Saturday en de Al Quoz Sprint tijdens het Dubai World Cup Festival. Het paard heeft sinds 30 maart dit jaar 80 dagen niet gekoerst en zich bijzonder goed van zijn wereldreis hersteld zoals hij vandaag liet zien.

‘Ontwikkeling groots’

Anders dan vorig jaar vertrok Battaash niet als een speer uit de startbox maar werd behouden en weloverwogen bereden door jockey Jim Crowley. Blue Point die als favoriet vertrok is het eerste paard dat sinds 2013 tweemaal achter elkaar deze koers over 1.000 meter wint. Trainer Charlie Appleby: “Het is een geweldige prestatie en ik dank alle leden van mijn staf. Hij was mijn beste tweejarige en nu is hij vijf en zijn ontwikkeling is groots. Ik wist dat Blue Point niet zou opgeven.” Blue Point won met 1 ¼ lengte voor Battaash en de derde aankomende Soldier’s Call. Vierde werd Mab’s Cross die vorig jaar derde werd achter Battaash.

Circus Maximus wint St. James’s Palace Stakes

De laatste Group I van de openingsdag van Royal Ascot, de race voor drie jarige renpaarden, was misschien wel de meest langverwachte wedstrijd van vandaag. Het was de Ierse trainer Aidan O’Brien, de master of Ballydoyle, die met zijn pupil Circus Maximus (Galileo x Duntle) onder jockey Ryan Moore de overwinning claimde en hem een achtste zege van deze race bezorgde. Het paard werd zesde in de Ierse Derby die door O’Briens zoon Joseph als trainer en met O’Briens andere zoon Donnacha als jockey met Latrobe werd gewonnen. Een uitermate succesvolle familie dus en de genen van Aidan stromen overduidelijk in diens zonen.

Succesvolle samenwerking

De samenwerking van de gemeenschappelijke eigenaren van Circus Maximus (Flaxman Stables van de familie Niarchos en de Coolmore-partners) is al evenzeer erg. Jockey Ryan Moore: “Ik bleef op de leider jagen en met nog 200 meter te gaan heb ik hem behoorlijk naar voren geduwd en zag dat King of Comedy en Too Darn Hot (beiden van trainer John Gosden) naast mij lagen.” Circus Maximus won met een neklengte van King of Comedy die ¾ lengte voor To Darn Hot bleef. Het was de tweede overwinning van vandaag van O’Brien die met Arizona (No Nay Never x Lady Elderle) de Coventry Stakes, de openingskoers van Royal Ascot, won.

