Godolphin’s Ghaiyyath wint Coral Eclipse 2020

Het was niet de tienvoudige Group I winnares Enable, die als favoriet in de boeken stond, maar de door Charlie Appleby voor Godolphin getrainde vijfjarige Ghaiyyath (Dubawi x Nightime), die vandaag aan het langste eind trok in de Coral Eclipse.

Globetrotter Ghaiyyath won zijn laatste Group I een maand geleden; dat was de Coronation Cup waarbij hij een baanrecord neerzette. Op 1 september 2019 was in Baden Baden de Longines Grosser Preis von Baden ook voor hem. Vanuit Duitsland reisde het paard via Frankrijk naar Dubai waar hij ter voorbereiding van de Dubai World Cup rennen op 20 februari 2020 de Dubai Millenium Stakes won. Daarna kwam Ghaiyyath terug naar Engeland om zijn trainingsprogramma voort te zetten. En met succes.

Enable onder grote belangstelling

Topmerrie Enable (Nathaniel x Concentric) stond sinds het koersen in de Prix de l’Arc de Triomphe afgelopen herfst op rust. De afgelopen tijd werd zij langzaam weer in training gebracht. De merrie verscheen voor het eerst in 273 dagen weer aan de start in de Coral Eclipse. Het moest als voorbereiding dienen voor een gooi naar een derde overwinning van de Prix de L’Arc de Triomphe.

Het is nog geen paard gelukt om driemaal de Prix de l’Arc de Triomphe te winnen en de liefhebbers kijken nu al reikhalzend uit naar de komende editie van deze race. Die is op de eerste zondag in oktober op de renbaan van Longchamp te Parijs. De belangstelling voor de trainingen van de zesjarige merrie merrie de afgelopen weken was enorm.

Coral Eclipse 2020

Onder haar vaste jockey Frankie Dettori vertrok Enable in goed gezelschap van nog zes toppaarden: Ghaiyyath, Japan, Regal Reality, Deirdre, Magic Wand en Bangkok. Het was de in bloedvorm verkerende Ghaiyyath, die de koningin onttroonde. Net als in de Coronation Cup leidde Ghaiyyath ook deze ren onder de bekwame handen van jockey William Buick. De combinatie koerste vrij gemakkelijk naar de overwinning.

John Gosden, de trainer van Enable, zei voor de koers al dat de merrie nog niet op haar top was voor deze ren. Dat bleek want Dettori moest er hard aan trekken en heel veel uit de kast halen om Enable nog een tweede plaats te bezorgen. Ghaiyyath won met 2 ¼ lengte voor Enable, die een hoofdlengte voorbleef voor de als derde finishende Japan van trainer Aidan O’Brien.

