Godolphin’s Hurricane Lane wint Ierse Derby

Na het winnen van de Engelse Derby door stalgenoot Adayar sleepte Hurricane Lane (Frankel x Gale Force) voor Stal Godolphin de Ierse Derby in de wacht. Hurricane Lane werd derde in de Engelse Derby dus de afstand was geen probleem voor de driejarige.

Van de elf deelnemers waren er zes, waaronder torenhoge favoriet High Definition, afkomstig van Aidan O’Brien en diens zoon Donnacha. Er kan er maar een winnen en dat was Hurricane Lane, de enige pupil van de Engelse trainer Charlie Appleby.

Lone Star versus Hurricane Lane

Onder vaste jockey William Buick vertrok de combinatie goed van start en bleef veilig aan de buitenkant van het veld koersen. Lone Star onder Frankie Dettori leidde het veld en na het uitkomen van de laatste bocht zag het er naar uit dat de combinatie gemakkelijk zou gaan winnen maar Buick had andere plannen. Met nog vierhonderd meter te gaan begon Buick aan zijn opmars en meter na meter zag men hoe Hurricane Lane op karakter en uithoudingsvermogen terrein won en de combinatie versloeg Lone Star met een halslengte op de finishlijn. Zeven lengten daarachter werd Wordsworth van Aidan O’Brien derde en de favoriet eindigde teleurstellende op een tiende plaats.

Nog beter geworden

William Buick vertelt: “Frankie liet Lone Star gaan en stopte vervolgens niet meer. Toen Hurricane Lane de versnelling inzette wist ik in de laatste meters koers dat wij zouden gaan winnen. Het is een eerlijk paard en ik bedank de trainer en het team dat fantastisch werk hebben geleverd want na de Epsom Derby is het paard nog beter geworden.”

Eerste Ierse derby voor Appleby

Voor trainer Charlie Applby was het zijn eerste Ierse Derby overwinning. Appleby, die drie weken geleden met Adayar de Engelse Derby voor Godolphin won, vertelt: “Wij gingen afgelopen winter met een stel goede paarden van start en tot nu toe hebben zij ons niet teleurgesteld. Hurricane Lane ziet er uit als een paard dat in de St Leger kan lopen maar wij wachten dat nog even af. Adayar gaat volgende maand te Ascot lopen in de Qipco King George en Queen Elizabeth II Stakes omdat wij zijn moed tegen de oudere paarden willen testen om er achter te komen of hij een Arc-paard is. Als het daar niet volgens plan verloopt dan kan hij terugkomen en het opnemen tegen de driejarigen en eventueel ook in het St Leger rennen.”

