Godolphin’s Pinatubo verplettert zijn concurrentie

De Goffs Vincent O'Brien National Stakes (Group I) is een koers over 1400 meter en is een van de topraces voor tweejarige hengsten en merries. De race geldt als voorbereiding op de topraces waaraan zij volgend jaar als driejarigen zullen gaan deelnemen. De tweejarige Pinatubo (Shamardal x Lava Flow) deed het publiek en zijn tegenstanders versteld staan. Hij won met maar liefst negen lengten voorsprong.

Met acht deelnemers in de race deed de tweejarige Pinatubo (Shamardal x Lava Flow) het publiek en zijn tegenstanders versteld staan. Na de start bleef jockey William Buick doodstil op Pinatubo zitten en hield zijn paard daarmee goed in balans. Buick gaf het paard de mogelijkheid om zich in een vijfde positie in de slipstream van de koplopers te settelen en met nog vierhonderd meter te gaan nam de combinatie de kop over. Hij versnelde dusdanig dat het er op leek of het paard alleen in de koers liep. Met 9 (!) lengten voor de tweede aankomende Armory en Arizona (beiden in training van Aidan O’Brien) stoof de combinatie over de finish. Deze uitzonderlijke prestatie vormde het unanieme oordeel dat Pinatubo een van de beste tweejarigen ter wereld is.

Sprakeloos

Hoewel Pinatubo vanaf zijn debuut viermaal heeft gekoerst en viermaal heeft gewonnen, was Buick zo onder de indruk van zijn paard dat hij na de race geen woord kon uitbrengen. Toen hij zich realiseerde met hoeveel lengten verschil zij gewonnen hadden, kwamen de woorden op gang. “In Goodwood in de Qatar Vintage Stakes liet Pinatubo al zien dat hij goed was, maar vandaag in zijn eerste Group I race kwam zijn snelheid pas echt tot uiting, het is werkelijk ongelofelijk”, aldus William Buick.

Trainer Charlie Appleby: “Hij is de beste tweejarige die ik heb getraind. Tijdens de trainingen doet Pinatubo vrij weinig en kennelijk weet het paard dat hij in een koers iets moet laten zien. Dan zie je pas hoe goed hij is. Hij is vrij relaxed maar heeft een ongekende vechtersmentaliteit. Wat hij vandaag neerzette was heel erg indrukwekkend.”

Bron Horses.nl