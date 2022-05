Goed nieuws voor de drafsport Noord Nederland: twee koersen in Aduard en Eenrum￼

Met het verdwijnen van de drafbaan in de Stad Groningen leek ook het einde van de drafsport in de noordelijke provincie in zicht. Gelukkig lijkt het niet zo ver te komen. De besturen van grasbanen in Aduard en Eenrum hebben besloten om in 2022 allebei een koersdag te organiseren.

Voor de liefhebber van de recreatieve grasbaankoersen een fijn vooruitzicht en een belangrijke impuls voor de hele breedtesport in de Noordelijke provincies. Een nieuw iniatief is de Regio Banen Circuit, waar men in diverse klassementen punten kan rijden en prijzen kan winnen. De drafbaan in Aduard zal haar poorten openen op woensdag 15 juni. De baan in Eenrum volgt twee maanden later op woensdag 17 augustus.

Bron: grasbanen / Horses.nl