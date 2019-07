Goedkeuring voor herinrichtingsplannen renbaan Duindigt

De beroemde draf- en renbaan Duindigt bestaat al 113 jaar en is nog steeds volop in beweging. De van Feijenoord bekende investeerder Gerard Hoetmer heeft akkoord gekregen van de gemeente Wassenaar voor herinrichtingsplannen voor een vernieuwd Duindigt. Dit is de eerste grote stap die een boost geeft aan Duindigt.