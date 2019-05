Gokkers opzoek naar weggegooide ticket nu underdog wint

Voor het eerst in de geschiedenis van de 145 jaar oude prestigieuze Kentucky Derby is een winnaar direct gediskwalificeerd. Door deze diskwalificatie won het paard met de één-na-laagste winkans, Country House. Met als resultaat dat de mensen die op dit paarden hadden gewed naarstig op zoek zijn naar hun weggegooide ticket.

De diskwalificatie kwam doordat de winnaar Maxim Security door een verkeerde inhaalmanoeuvre twee paarden hinderde. De jockey van Maxim Security, Luis Saez, overweegt in hoger beroep te gaan tegen de beslissing dat ruim 22 minuten op zich liet wachten terwijl de race slecht twee minuten duurt. Saez is van mening dat zijn paard door het lawaai van het publiek iets afweek, maar dat hij niemand in gevaar heeft gebracht.

Winkans

Doordat Country House in de buitenste baan zat had hij het minst last van de actie van Maxim Security en ging daardoor als snelste over de finishlijn. De laatste keer dat een paard met zo’n lage winkans won was in 1913.

Ondanks deze lage winkans was er toch op Country House gewend. Doordat het eerst leek dat de zege was voor Maxim Security hadden de gokkers hun ticket op de grond gesmeten. Zij zijn nu druk op zoek om hun ticket weer te vinden.



Bron: Horses.nl/NOS