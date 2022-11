Gold Trip wint de 162ste Lexus Melbourne Cup

Nergens in de wereld is een paardenren zo geliefd en wordt zo intens beleefd als de Melbourne Cup. Traditiegetrouw hadden alle inwoners van de staat Victoria vandaag verlof en zijn de scholen en overheidsgebouwen gesloten. Elders in Australië wordt sinds jaar en dag werkelijk overal het werk stilgelegd om deze ren te kunnen volgen. Deze legendarische ren werd gewonnen door rijke eigenaren maar ook door de groenteboer, de melkboer en alle anderen die een Engelse volbloed hebben gefokt en die aan deze ren lieten deelnemen. De legendarische overwinning van Kiwi die voor 1.000 dollar werd gekocht bewijst dat de droom om deze ren te winnen voor eenieder is weggelegd. Met een prijzengeld van ruim 7,75 miljoen dollar waarvan 4,4 miljoen voor de winnaar namen uiteindelijk 22 paarden aan de ren over 3.200 meter deel.

Vanwege de strenge veterinaire testen waren er maar drie buitenlandse paarden ingeschreven waaronder Loft van de Duitse trainer Marcel Weiss en Deauville Legend van de Engelse trainer James Ferguson. Beide paarden waren door de Australische bookmakers tot favorieten van de ren bestempeld maar Loft mocht afgelopen vrijdag, na het ondergaan van een verplichte volledige MRI-scan, van de veeartsen van de Victoria Racing Club niet aan de start deelnemen. Voor Loft en alle betrokkenen werd het dus een lange vergeefse reis. Ook een aantal Australische deelnemers waaronder Durston die de Caufield Cup twee weken geleden won werden door de artsen niet fit genoeg bevonden.

Gold Trip doet zijn naam eer aan

De vijfjarige Gold Trip (Outstrip x Sarvana) was bij de gokkers zeker in beeld omdat hij in 2020 vierde werd in de Prix de L’Arc de Triomphe en twee weken geleden nipt als tweede in de Caufield Cup finishte. Laatstgenoemde ren en de Cox Plate, waarin Gold Trip negende werd, zijn voor Australië bepalend voor de kansen in de Melbourne Cup. Net als het gros van de deelnemers had Gold Trip nog nooit over een langere afstand dan 2400 gekoerst en finishte in zijn carrière hoofdzakelijk als tweede dus de vraag rees of hij het zou gaan redden. Het werd een makkie voor Gold Trip die onder jockey Mark Zahra met twee lengten voor Emissary en met drie ¼ lengte voor zijn stalgenoot High Emocean finishte. Grote favoriet Deauville Legend werd vierde.

Eerste Melbourne Cup overwinning voor Mark Zahra

Vorig jaar miste de 40-jarige Mark Zahra vanwege een schorsing zijn rit én de overwinning in de Melbourne Cup op Verry Elleegant. Die schorsing liep de jockey wegens het overtreden van de Covid-regels en het mis informeren van de jockeyclub voor een periode van vier maanden op. Zahra zat dus langs de kant en beet in zijn buik toen hij Verry Elleegant onder een andere jockey de legendarische Melbourne Cup 2021 zag winnen. Dit jaar liet Zahra zien wat hij in zijn mars heeft en voerde de rit op Gold Trip tot in perfectie uit. Het resultaat was dat Zahra zijn eerste Melbourne Cup won.

Huilende jockey

Een huilende Mark Zahra zei na afloop van de ren “mijn moeder gaf mij altijd een vrije dag van school om naar de Melbourne Cup te kijken. Ik ben toen ik tien was met school gestopt en ging de paardenwereld in. Het is surrealistisch en het hele verhaal van vorig jaar zit nog steeds in mijn hoofd. Ik had toen de ren kunnen winnen maar kreeg straf en mocht niet rijden en het is ongelooflijk dat ik dit jaar op Gold Trip win. Ik kwam met nog driehonderd meter te gaan al snel vooraan te liggen en ik gaf het paard geen kans om na te denken. In de laatste 100 meter dacht ik ‘bekijk het maar allemaal’ en gaf extra gas maar het leek wel een eeuwigheid voordat wij over de finishlijn kwamen. Ik kan het nog steeds niet geloven, een Melbourne Cup!”

Bron: Horses.nl