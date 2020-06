Golden Horde wint gemakkelijk de Commonwealth Cup

Op de vierde dag van de Royal Ascot meeting stond de Commonwealth Cup, een Group I sprintkoers over 1200 meter, op het programma. Men heeft voor deze koers met 16 deelnemers een heel snel paard nodig en moet snel starten want anders zijn de kansen op een overwinning of een plaats bij de eerst aankomende in een oogwenk verkeken. Trainer Clive Cox is gespecialiseerd in het trainen van sprinters en dat bewees hij met de driejarige Golden Horde (Lethal Force x Entreat).

Met zo’n groot deelnemersveld is het gebruikelijk dat het koersverloop zich na de start splitst in twee groepen en daardoor optimaal gebruik kan maken van de brede renbaan te Ascot. Zo ook in deze sprint waarbij Golden Horde de groep aan de kant van de tribune leidde. Het was geen spectaculaire ren en jockey Adam Kirby die voor Cox al zes Royal Ascot rennen gewonnen heeft en diens favoriete jockey voor dit soort koersen is, hoefde niet veel meer te doen dan het paard te sturen. Kirby: “Het is een ongecompliceerd paard en hij heeft een geweldige kruissnelheid. Hij had mij niet meer kunnen behagen”.

Frankie Dettori viert zijn 70ste Royal Ascot overwinning

Topjockey en publiekslieveling Frankie Dettori vierde zijn 70ste Royal Ascot overwinning door de vierjarige Fanny Logan (Sea The Stars x Linda Radlett) als eerste over de eindstreep te brengen in de Hardwicke Stakes, een Group II ren over 2400 meter. De merrie stormde in de laatste rechte lijn op de finish af en won makkelijk met 2 ½ lengte voor Alounak en de derde aankomende Defoe. Het was een speciale overwinning in de oude renkleuren van Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum waarvoor Dettori vele koersen heeft gewonnen. Die renkleuren worden nu gevoerd door Sheikha Al Jalila, de tienerdochter van Sheikh Mohammed. De jeugdige Sheikha bezit een renstal genaamd HH Sheikha Al Jalila Racing met renpaarden waar men u tegen zegt en heeft Fanny Logan bij John Gosden in training staan. Gosden die deze week zijn vijftigste Royal Ascot winnaar zadelde zei: “Deze overwinning was goed gepland en getimed en de merrie is enthousiast en slim. Frankie bleef zijn hoofd koel houden en veegde de rest van het veld in de laatste rechte lijn weg”.

Bron: Horses.nl