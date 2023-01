Golden Sixty laat topvorm zien en wint de Group I in Hong Kong

Golden Sixty heeft gisteren de Group I over 1600 meter op gras voor driejarige en oudere paarden in Hong Kong gewonnen. Daarmee heeft Golden Sixty laten zien dat hij als zevenjarige nog altijd in topvorm is en dat hij de jongere garde nog steeds achter zich kan laten.

In deze ren over 1600 meter op gras voor driejarige en oudere paarden was Golden Sixty (Medaglia d’Oro x Gaudeamus) samen met California Spangle en Romantic Warrior een van de te kloppen paarden. Golden Sixty, die de afgelopen drie renseizoenen het beste paard van Hong Kong was en deze ren ook won in 2021, liet zien dat hij de veelbelovende jongere generatie nog steeds achter zich kan laten.

De zevenjarige won gisteren voor de 23ste keer uit zijn 27 starts en is daarmee ook het paard met de meeste overwinningen en prijzengeld te Hong Kong. In een slim gereden koers bleef jockey Vincent Ho geduldig achter California Spangle, zijn grootste concurrent, terwijl jockey Karis Teetan op Romantic Warrior de aanval opende. In de kenmerkende stijl van Golden Sixty sprintte het paard in de laatste tweehonderd meter naar voren en won met een lengte voor beide vijfjarigen Romantic Warrior en California Spangle.

Uitzonderlijke klasse van de paarden

Van de ruim 1240 in Hong Kong getrainde renpaarden en de twaalf Group I rennen die in Hong Kong worden verreden is het een hele knappe prestatie dat zowel Romantic Warrior als Golden Sixty in de top 10 van de Longines World’s Best Racehorse Rankings (WBRR) 2022 staan. In deze ranking, die op 17 januari j.l. door de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) werd uitgebracht staan tien van de twaalf Group I rennen van Hong Kong in de Top 100 van de 393 wereldwijde Group I rennen. Aan die 393 Group I rennen levert Hong Kong slechts een percentage van 3.05 % en dat maakt dat het niveau aldaar van absolute wereldklasse is.

Renpaarden van hoog kaliber

Winfried Engelbrecht-Bresges, CEO van de Hong Kong Jockey Club, heeft de succesvolle strategieën van The Hong Kong Jockey Club, waaronder hoge prijzengelden en hun stimuleringsstructuren te Hong Kong neergezet. Zijn strategieën waarborgen het vertrouwen van een eigenaar om renpaarden van hoog kaliber te vinden en om de voortdurende klasse van de rennen in Hong Kong te behouden. “Golden Sixty is regerend tweevoudig Paard van het Jaar en de huidige kampioen van Hong Kong en hij heeft laten zien dat zijn opmerkelijke vermogen nog steeds wereldwijde bekendheid verdient”, aldus Engelbrecht-Bresges. “Wat Romantic Warrior betreft, zijn snelle opmars heeft zich in slechts 10 rennen geuit en hij is al tweevoudig Groep 1 winnaar en de winnaar van de BMW Hong Kong Derby. Wij zijn meer dan verheugd om hem hopelijk nog hoger te zien stijgen naarmate zijn carrière zich ontvouwt en het is ook een bewijs van het succes van de Hong Kong International Sale, omdat hij al bijna 13 keer zoveel prijzengeld heeft verdiend als zijn aankoopprijs.”

