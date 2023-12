Golden Sixty wint Longines Hong Kong Mile 2023

Hong Kong's trots Golden Sixty (Medaglia d'Oro x Gaudeamus) won onder toeziend oog van maar liefst 65.252 fans de Longines Hong Kong Mile 2023. De achtjarige ruin had tot gisteren 224 dagen niet meer gekoerst, maar liep met een meesterlijke rit naar zijn gouden overinning.

Verwachtingen waargemaakt

Van de dertig rennen won Golden Sixty er 26, waarvan 10 Group I rennen. Hij werd zoals altijd bereden door Vincent Ho, die afgelopen woensdag het Longines Internationale Jockey Kampioenschap won en dat was misschien een voorteken. Het zou Golden Sixty’s laatste ren ooit worden en die zou bekroond kunnen worden met een overwinning. Kunnen, want de tegenstanders waren van topformaat en zouden aan niemand iets cadeau geven.

Het gebeurde! Vanuit startbox 14 stuurde Ho Golden Sixty in een meesterlijke rit naar zijn gouden overwinning. Met anderhalve lengte won de combinatie voor de eveneens in Hong Kong getrainde Voyage Bubble. Derde werd de Japanse deelnemer Namur. Ho was zeer geëmotioneerd. “Hij is een monster en hij voelt als een vierjarige aan. Na de start zat ik drie breed naast de rest en dat was de positie die ik wilde hebben. Het paard was relaxed en toen ik hem vroeg om te versnellen deed hij dat onmiddellijk”.

Pensioen of niet?

Golden Sixty, getraind door Francis Lui, voegt zich na zijn overwinningen in 2020 en 2021 bij Good Ba Ba als de tweede paard dat deze ren drie keer heeft gewonnen. Tot nu toe verdiende het paard een dikke 19,7 miljoen euro en de betrokkenen gaan vergaderen of de achtjarige nu wel of niet met pensioen gaat. Het gaat daarbij niet om het geld, maar om de gezondheid en de lol die het paard heeft. “Als hij nog steeds zo presteert en hij houdt zoveel van koersen, is het dan het juiste om weg te nemen waar het paard van houdt en van geniet?” aldus Lui.

De Hong Kong Mile

Deze ren over 1600 meter werd in 1991 ter gelegenheid van de Aziatische renconferentie in Hong Kong ingehuldigd en kreeg in 2000 de Group I status. Vele beroemdheden zoals Beauty Generation, Maurice, Able Friend, Good Ba Ba en Ambitieus Dragon hebben de Longines Hong Kong Mile als een van ’s werelds elite ren over een mijl in de afgelopen drie decennia gewonnen. De ren met een prijzengeld van een kleine 3,8 miljoen euro heeft statistieken die voor zich spreken want startboxen 1 tot 6 hebben in de laatste 19 edities van deze ren slechts drie winnaars voortgebracht terwijl startbox 7 en verder sinds 1999 de meeste winnaars voortbracht. Er vertrokken 14 toppaarden van start.

