Gran Alegria verslaat supermerrie Almond Eye in de Yasuda Kinen

De Yasuda Kinen, de group I ren over 1600 meter te Tokyo staat in de top 25 van de belangrijkste Group I rennen ter wereld. Anders dan op andere internationale renbanen is het prijzengeld in Japan niet gehalveerd zodat de 14 deelnemers konden strijden om 2,4 miljoen euro waarvan 1 miljoen 50 duizend euro voor de winnaar.

Grote namen

Het deelnemersveld bevatte grote namen zoals de Japanse supermerrie Almond Eye, Indy Champ, Persian Knight, Normcore en Admire Mars om er maar een paar te noemen. Deze meervoudige Group I winnaars konden met hun prestaties de kwaliteit die Gran Alegria (Deep Impact x Tapitsfly) vandaag toonde niet overschaduwen. De inmiddels vierjarige merrie werd door de JRA (Japan Racing Association) tot beste driejarige merrie van 2019 bekroond. Zij won in 2019 overtuigend de Oka Sho (de Japanse 1000 Guineas) en werd tweede dit jaar in Takamatsunomiya Kinen, beide top Group I rennen.

Briljante koers

Na de start bevond Gran Alegria zich op een achtste positie in het deelnemersveld. Haar jockey Kenichi Ikezoe, heeft een briljante koers gereden want vanuit die positie en tweedik van de reling blijvend kon de combinatie zich vrij bewegen. Bij het uitkomen van de laatste bocht manoeuvreerde Ikezoe de merrie ongehinderd naar het midden van het deelnemersveld en met een vrij zicht op de finish en geen paarden naast zich die de merrie konden hinderen won de combinatie gemakkelijk met 2 ½ lengte voor Almond Eye, die de start miste en het explosieve tempo van Gran Alegria niet kon bijbenen, met een halve lengte daarachter Indy Champ.

Van de acht starts heeft de merrie er sinds 2018 vijf gewonnen.

Blauw oog

Ikzoe “ik hield een blauw oog aan deze overwinning over toen ik een graspol in de laatste bocht voor de finish tegen mijn oog kreeg maar ik voel er niets meer van”

Niet altijd goed tegen mannelijke paarden

Trainer Kazuo Fujisawa “Het veld was sterk en de lat lag deze keer hoog. De merrie heeft het niet altijd goed gedaan tegen mannelijke paarden maar aangezien zij al een aantal keer in Tokio heeft gekoerst voorzag ik geen problemen. Na de Takamatsunomiya Kinen ging ze even op rust en omdat dat een zware race voor haar was geweest, duurde het langer dan normaal om haar voor de ren van vandaag klaar te maken. Vorige maand ving haar training weer aan. De merrie beweegt zich ’s ochtends altijd goed en Ikezoe die haar in haar vorige start bereed zei mij dat de merrie hem toen een gemakkelijke rit bezorgde. Ik dacht dat die combinatie het vandaag goed zou doen en die gedachte is uitgekomen”

