Grand National onder druk: 118 arrestaties, drie paarden overleden en Schotse winnaar

De traditionele steeplechase Grand National werd dit jaar voor de 175ste keer verreden op de renbaan van Aintree in Engeland. Voorafgaand was er al veel ophef over de race vanwege de vele ongelukken die er elk jaar gebeuren. In 2022 kwamen twee paarden om, dit jaar waren dat er zelfs drie. Ook het aantal arrestaties kende dit jaar een piek: maar liefst 118 dierenactivisten die protesteerden tegen de race werden opgepakt.

Corach Rambler heeft de 175ste Grand National op zijn naam geschreven. Vanillier kwam in de laatste honderden meters nog snel opzetten, maar hij strandde op drie lengtes van het Schotse paard. Gaillaird du Mesnil eindigde op het parcours van bijna acht kilometer met dertig hindernissen als derde, voor de winnaar van vorig jaar Noble Yeats. Voor jockey Derek Fox en de Schotse stal van trainer Lucinda Russell is het al de tweede zege. In 2017 waren ze ook al de beste met One for Arthur.

118 activisten opgepakt

Al dagen was duidelijk dat activisten hun onvrede wilden laten blijken bij de Grand National, waar sinds 2000 al 61 paarden bij om het leven kwamen. De meeste activisten protesteerden geweldloos bij de ingang van de racecourse in Aintree. Naarmate de Grand National naderde, probeerden activisten het terrein te betreden en slaagden ze er zelfs in om met ladders over het hek aan de overzijde van het raceparcours te klimmen. Sommigen wisten zich vast te ketenen aan het hek. De politie arresteerde liefst maar 118 activisten.

Drie paarden overleden

De grootste en meest prestigieuze paardenrace van Groot-Brittannië begon een kwartier later vanwege protesten van de dierenactivisten. Voorafgaand aan de Grand National zijn twee paarden in voorbereidenden races overleden. Ook de Grand National zelf erg verliep hectisch. Na de eerste hindernis waren al drie ruiters gevallen en liepen de paarden door zonder hun jockey. Na de race bleek dat Hill Sixteen, een tienjarige ruin, bij een val dusdanig geblesseerd was geraakt dat de dierenartsen ook dit paard moesten laten inslapen. Daarmee kwam het dodental van dit jaar op drie.

Bron: NOS