Grand National-winnaar Tiger Roll met pensioen 

De tweevoudige Grand National-winnaar Tiger Roll eindigde gisteren als tweede in wat zijn laatste race ooit was. De twaalfjarige steeple-chaser gaat met welverdiend pensioen, meldt Horse and Hound.

De zoon van Authorized xx won in zijn illustere carrière al vijf keer op het Cheltenham Festival en eindigde gisteren nipt als tweede, driekwart lengte achter zijn stalgenoot Delta Work, in de Glenfarclas Chase, een steeple chase in cross-country-stijl.

Baas van Ryan Air

Tiger Roll won in zijn opmerkelijke, negen jaar durende carrière meer dan 1,35 miljoen pond aan prijzengeld. Hij gaat nu met pensioen naar de Gigginstown Stud in Ierland, eigendom van Ryanair-baas Michael O’Leary.

Bron: Horses.nl/Horse and Hound