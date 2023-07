Grand Prix de Paris gemakkelijke zege voor Feed The Flame

Ter voorbereiding op de Prix de l’Arc de Triomphe in oktober vond vrijdag de Grand Prix de Paris, weer een Group I ren over dezelfde afstand als de Arc, plaats. Het was dit jaar geen buitenlandse maar een Franse deelnemer die de ren won. De hengst Feed The Flame (Kingman x Knyazhna), die begin juni vierde werd in de Qatar Prix du Jockey-Club, getraind door Pascal Bary en bereden door Christian Demuro won met een duizelingwekkende eindsprint.

Deze ren voor driejarige paarden kende 8 deelnemers. Onder hen de Ierse Adelaide River die dit jaar tweede werd in de Ierse Derby en Soul Sister uit Engeland die de Epsom Oaks eerder dit jaar won.

1 lengte voorsprong door eindsprint

Feed the Flame won in de laatste tweehonderd meter gemakkelijk met 1 lengte voor Adelaide River die met een hoofdlengte Soul Sister naar een derde plaats verwees. Door deze overwinning is Feed The Flame automatisch ingeschreven in de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.

Trainer Pascal Bary zegt: “Feed The Flame is een heel goed paard en 2.400 meter is echt zijn afstand. Hij is heel rustig, neemt altijd even de tijd om zijn draai te vinden en als hij zijn draai gevonden heeft dan barst hij met een enorme versnelling los. Hij zal deelnemen aan de Qatar Prix Niel voordat hij naar de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe gaat.”

Favoriet Shaquille mist de start wéér maar wint toch de Group I Pertemps Network July Cup Stakes

Nadat hij de start volledig had gemist en toch de Group I Commonwealth Cup te Royal Ascot won, mistte Shaquille vandaag opnieuw de start in July Cup Stakes over 1200 meter.

Dit zou voor de meeste paarden een ramp zijn geweest maar Shaquille (Charm Spirit x Magic) heeft de gewoonte om te laten zien dat hij niet gewoon is en dat hij er niet van houdt om in de achterhoede te blijven. Shaquille vulde zijn longen tot de nok toe en op karakter en op pure snelheid baande hij zich een weg door het deelnemersveld en won met anderhalve lengte voor Run To Freedom die met een hoofdlengte Kinross naar een derde plaats verwees.

Jockey Rossa Ryan, die de geschorste Oisin Murphy verving, was na de ren sprakeloos en toen hij weer in staat was om te praten zei hij: “Ik kan het niet geloven! nadat hij de start had gemist wilde ik hem niet gelijk laten sprinten dus ging ik even zitten omdat de rest niet te ver voor mij lag. Ik had geen andere keuze dan op hem mee te liften maar zat al vrij snel op de hielen van de andere paarden. Ik dacht toen ‘ik kan niet meer zo langzaam gaan` dus ik trok hem naar buiten en ik voelde hoe hij zijn longen vulde om weer te gaan en weg was hij.”

Bron: Horses.nl