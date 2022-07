Groot Brittannië: overmatig zweep gebruik in racesport strenger afgestraft

Overmatig zweep gebruik kan vanaf de herfst leiden tot diskwalificatie of zelfs schorsing. Dit maakt de Engelse bond voor paardenraces bekend (BHA). Wanneer een jockey de zweep teveel gebruikt kan dit ervoor zorgen dat de jockey en het paard gediskwalificeerd worden. De BHA komt met deze regels als reactie op aanbevelingen uit de racesport zelf.

Het aanpassen van het reglement wordt gedaan naar aanleiding van twintig aanbevelingen vanuit de sport zelf. De BHA heeft daarop besloten strenge sancties in te voeren voor het misbruiken van een zweep tijdens het racen. De zweep mag alleen gebruikt worden achter het zadel. Wanneer de zweep vaker dan vier keer wordt gebruikt voor het zadel of zeven keer achter het zadel kan dit tot diskwalificatie leiden. In de grotere koersen kan het zelfs een ‘dubbele straf’ opleveren. In eerste instantie zouden de regels al in 2020 veranderen maar dit is door de pandemie uitgesteld naar dit jaar.

Bron: Horse&Hound