Grootschalig dopingschandaal: FBI klaagt trainers Maximum Security en XY Jet aan

Gisteren zijn tijdens een grootschalig dopingschandaal 27 trainers uit de USA door de FBI aangeklaagd bij een 'wijdverbreid, corrupt schema' vanaf 2017 dat zich richt op trainers Jorge Navarro (gearresteerd) en Jason Servis (die in het buitenland is maar nog zal worden gearresteerd) en op een uitgebreid netwerk van samenzweerders die naar verluidt prestatie bevorderende geneesmiddelen (PED's) fabriceerden, verkeerd etiketteerden, hernoemden, distribueerden en hebben toegediend aan renpaarden in heel Amerika en in internationale rennen. Het feit dat beide trainers sinds 2017 29% aan overwinningen hebben behaald, hetgeen boven de normen en schier onmogelijk is in deze topsport, deed de FBI besluiten het onderzoek uit te voeren.

Twee bevindingen worden in de aanklachten onderstreept: 1) dat Navarro en Servis naar verluidt samen hebben samengewerkt om de PED’s aan te schaffen, te beheren en elkaar te waarschuwen voor mogelijke onderzoeken door regelgevende ambtenaren en 2) dat de vermeende doping gepaard ging met zeer spraakmakende paarden, zoals de gediskwalificeerde Kentucky Derby-winnaar Maximum Security die onlangs de inaugurele Saudi Cup won, de recent overleden topsprinter XY Jet en de razendsnelle sprinter World of Trouble.

Inaugurele winnaar Saudi Cup

Jason Servis is de trainer van de met 20 miljoen dollar en dopingvrije gedoteerde Saudi Cup en het is nog niet duidelijk of het paard die overwinning op zijn naam blijft houden of niet. Mede-eigenaar Coolmore zit met het debacle aardig in zijn maag en de hoofdeigenaren Mary en Gary West hebben per direct besloten al hun paarden bij Servis weg te halen en elders onder te brengen. Maximum Security bevindt zich nog in quarantaine en wordt vandaar naar de stallen van toptrainer Bob Baffert vervoerd. Ook andere eigenaren hebben al bekend gemaakt dat zij hun paarden bij Servis uit training halen.

Gesprekken en sms’jes

Sommige beklaagden – met name Navarro – had naar verluidt angst om betrapt te worden door de telefoongesprekken en sms-berichten. Ondanks die angst gingen hij toch door met het voeren van telefoongesprekken en sms-texten.

Gedrogeerd en vermoord

Uit de aanklachten van de FBI volgt volgens Thoroughbred Daily News naar verluidt, samengevat het volgende:

– Christopher Oakes, die zijn eigen aangepaste en vervalste PED heeft gemaakt en vervaardigd en die bekend stond als een niet-detecteerbare “drench” die de prestaties van een renpaard tijdens een race snel zou verbeteren, zou dopingopties telefonisch met Navarro (trainer van XY Jet) hebben besproken en tegen hem hebben gezegd “nul kans dat je gepakt wordt.”

– Nicholas Surick, een volbloedtrainer die al een verbod op de Meadowlands in 2018 had, zou de eerdere geschiedenis van Navarro over dode paarden in New Jersey in een telefoongesprek met Michael Tannuzzo (een andere vermeende Navarro-samenzweerder) bespreken. Surick “weet je hoeveel paarden Navarro heeft gedood die ik liet verdwijnen ? en weet je hoeveel problemen hij kon krijgen … als ze erachter kwamen … dat we de zes paarden vermoordden?”

– op de rendag van X Y Jet heeft Navarro aan Oakes opgedragen X X Jet te bezoeken om de PED te bewaken en, indien nodig, te liegen tegen renbaan officials en dat hij moest doorrijden om toegang te krijgen tot het paard “Als ze je tegenhouden, ben je een eigenaar en kom je naar de stallen van Navarro” X Y Jet wint vervolgens zijn koers met 7 3/4 lengtes. XY Jet overlijdt op 8 januari j.l…. Vanuit zijn 26 starts won hij er 12 en werd 7 maal tweede en verdiende $3,096,513.

– Servis waarschuwde via sms Navarro voor de aanwezigheid van een renbaan official in de stallen waar Servis en Navarro de PED’s hadden opgeslagen en hadden toegediend aan hun renpaarden.

– in een onderschept telefoongesprek tussen Servis en Navarro coördineren de twee trainers de aanschaf en administratie van SGF-1000, een op maat gemaakte PED dat bedoeld is om weefselherstel te bevorderen en het uithoudingsvermogen van een renpaard buiten zijn natuurlijke mogelijkheden te vergroten. Servis “Ik gebruik het bijna overal” Navarro “ik heb meer dan 12 paarden op dat medicijn” maar hij beëindigt het gesprek door toe te voegen: “Jay, we gaan zitten en praten over deze shit. Ik wil niet over deze rotzooi praten aan de telefoon, oké? ”

– vier dagen na het winnen van de Golden Shaheen in Dubai volgt uit een onderschept telefoontje tussen Navarro en Zulueta hoe Navarro aan XY Jet de PED zou hebben toegediend in de weken voorafgaand aan, en zelfs op de dag van de race: “Ik gaf het aan hem door 50 injecties. Ik gaf het hem via de mond. ‘

– in een tekstbericht bestelde Navarro 1.000 pillen van dierenarts Seth Fishman

– vier dagen nadat Maximum Security de Derby won maar wegens hindering werd gediskwalificeerd zou Servis een gesprek hebben gehad met Henry Argueta, zijn vaste assistent, om te discussiëren over PED. Naar verluidt hebben ze samengespannen om de PED in andere containers te verbergen bij het transport van het paard World of Trouble, die uiteindelijk de koers won. Het zou de laatste race van de carrière van het paard zijn.

– elf dagen voordat hij tweede wordt in de Pegasus S. te Monmouth Park, wordt Maximum Security onderworpen aan PED-testen. Dit is naar verluidt een korte tijd nadat het paard SGF-1000 kreeg toegediend. De aanklacht beweert dat Servis na de test contact opnam met medeverdachte Kristian Rhein, een dierenarts die een praktijk in Belmont Park heeft, uit bezorgdheid dat het paard positief uit de test zou komen. “Ze hebben er zelfs geen test voor in Amerika,” vertelt Rhein naar verluidt aan Servis, eraan toevoegend dat de aanwezigheid van SGF-1000 echter een vals positief resultaat voor “Dex” zou kunnen opleveren. In de aanklacht staat dat Servis later diezelfde dag een belofte ontving van een andere dierenarts die ermee instemde om gegevens te vervalsen om het te laten lijken dat het paard werd behandeld met “Dex” en niet met de illegale SGF-1000.

– in de aanklacht staat dat ‘Rhein opschepte dat hij ‘assloads’ van SGF-1000 verkocht en besprak hij de voordelen van het opnieuw etiketteren van de verpakking voor SGF-1000 om onderzoek te voorkomen. Kegley Jr. van firma Medivet Equine suggereerde naar verluidt dat “we zelfs op de doos kunnen zetten, weet u, als voedingssupplement voor paarden. Op die manier hoeft niemand zich af te vragen of het door de FDA is goedgekeurd of niet, het is strikt een supplement.”

Arrestaties

Inmiddels zijn in Australië al betrokkenen gearresteerd wegens verbondenheid met Navarro en PED.

Lees hier de volledige aanklacht

Bron: Horses.nl