Grosser Preis von Baden gaat voor de derde keer naar Godolphin

De Longines Grosser Preis von Baden (Groupe I) is internationaal bezien de meest prestigieuze van Duitsland en geldt mede, gelet op de af te leggen afstand van 2400 meter, als proef voor deelname aan de Prix de l’Arc de Triomphe op 4 oktober a.s. De slotdag van de grosse Woche te Baden Baden wordt al 148 jaar bekroond met deze ren.

Nadat Godolphin, de renstal van ZKH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, in 2018 deze ren met Best Solution en in 2019 met Ghaiyyath won, was het nu de beurt voor hun pupil Barney Roy om deze Group I ren te winnen. Het was voor Barney Roy zijn tweede Group I overwinning in Duitsland van dit seizoen en de zesjarige heeft daarmee vier Group I overwinningen op zijn palmares staan.

1 ¼ lengte verschil

Met een startersveld van 8 paarden vertrok Barney Roy (Excelebration x Alina) onder jockey James Doyle aan de buitenkant van het veld, versnelde sterk toen hij de laatste rechte lijn voor de finish kwam en in de laatste drie honderd meter leidde de combinatie en won gemakkelijk met 1 ¼ lengte voor Communique en de derde aankomende favoriet Torquator Tasso.

Canada

“Wij zijn verheugd dat Barney Roy in zijn lange carrière nog een Group I ren wint”, aldus trainer Charlie Appleby. “Een reis naar Canada voor de Group I Northern Dancer Turf Stakes op 18 oktober a.s. die wij vorig jaar met Old Persian wonnen, zou nu voor hem op het programma kunnen staan. Vandaag beviel de bodem het paard beter dan de kurkdroge en zeer harde bodem op 15 augustus j.l. in de Preis von Europa te Keulen waar hij vierde werd.”

