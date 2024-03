Guns And Glory toont klasse en vijf overwinningen voor trainer Bhupat Seemar

Tijdens de 14e meeting van het Dubai World Cup Carnival schitterde de driejarige Guns And Glory(Gun Runner x Baby Go Far) door met 12 lengten te winnen van zijn leeftijdgenoten en claimde daarmee een inschrijving voor de UAE Derby die op 30 maart a.s. zal worden verreden. Guns And Glory werd vorig jaar tijdens de veiling te Dubai voorafgaande aan de Dubai World Cup door Jim en Fitri Hay voor ruim € 550.000,= gekocht en die aankoop begint nu al zijn vruchten af te werpen.

Het echtpaar Hay heeft de laatste jaren meerdere succesvolle paarden aangekocht en geldt als een van Dubai’s grote eigenaren. De driejarige werd te Dubai bij Bhupat Seemar in training gezet en gedijt daar uitstekend. De trainingslocatie van Seemar is een pareltje met een ruime stallen, groene paddocks, een eigen trainingsbaan en een veterinair centrum om de hoek. Het complex grenst aan- en biedt zicht op de skyline van het financiële district van Dubai. Bhupat heeft de trainingslicentie van zijn vader Satish overgenomen en claimde gistermiddag de overwinningen van maar liefst vijf van de negen rennen.

Geen makkelijk paard

Guns And Glory is geen makkelijk heerschap en staat regelmatig op zijn achterste benen. Zijn vaste berijdster Jennifer Ferguson weet daar alles van. Zij viel op donderdag j.l. van Guns And Glory en brak daarbij haar been. Voor de ren liet het paard zien dat hij veel pit heeft maar in de kundige handen van jockey Tadgh O’Shea domineerde de combinatie de ren en gingen er in de laatste vierhonderd vandoor. Met 12 lengten versloegen zij de tweede aankomende Elaybri die een strijd uitvocht met de derde aankomende Fayadh. Volgens eigenaar Hay zal hij, als hij wordt uitgenodigd voor de deelname aan de Derby, die uitnodiging aannemen.

De Vries wint de Wathba Stallions Cup for Private Owners

Voor Adrie de Vries is het gehuldigd worden in de winnaarsring een zowat wekelijkse traditie. Zo ook te Abu Dhabi waar hij op de zevenjarige Es Midwakh opgemelde ren met 1 ¼ lengte won voor Hazem Al Wathba en Al Barq. In alle rennen van de Abu Dhabi meeting finishte De Vries bij de eerste vier aankomende dus het was een geslaagde meeting voor hem en alle betrokkenen. Gisteren te Meydan werd De Vries na een hevige strijd op King Of Time tweede achter Royal Dubai in de Dowtown Dubai ren over 1600 meter op gras.

