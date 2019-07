Hamburger Derby-week overschaduwd door twee noodlottige ongelukken

In de afsluitende race van de Hamburger Derby-week was het zondag de favoriet die als snelste over de eindstreep kwam. Laccario is met deze overwinning meegeteld nog ongeslagen in 2019 en bezorgde zijn jockey zijn eerste Hamburger Derby-overwinning. Twee noodlottige ongevallen legden wel een schaduw over deze feestweek in Hamburg, nadat vorige week een paard verongelukte in de Seejagdrennen, verstapte een ander paard zich zondag zodanig dat hij zijn been brak.

Laccario won de race met een paardlengte verschil en schreef daarmee zijn vierde overwinning op rij op zijn naam. Zijn jockey, Eduardo Pedroza, moest lang op deze zege wachten, hij kwam sinds 2000 zestien keer aan de start, maar won de race voor de eerste keer.

Succes

Voor trainer Andreas Wöhler was dit de vijfde Derby-overwinning. Eerder wonnen uit zijn stal al de paarden Pik König, Belenus, Waldpark en Isfahan. Voor de eigenaar van Laccario, Gestüt Ittlingen, leverde het resultaat van zondag 390.000 euro op.

Seejagd

In het Seejagdrennen in Hamburg, een race die ook door het water gaat, is de negenjarige Captain von Trappe (Germany x Be My Native) overleden. Zijn ruiter Miquel Lopez kwam ten val in het water, maar de ruin galoppeerde verder door over het veld. Bij een poging om over een rail te springen sloeg Captain von Trappe over de kop en brak zijn nek.

Tweede overleden paard

Het tweede paard dat vanwege een noodlottig ongeval ingeslapen moest worden was de vijfjarige hengst Gepard. Gepard heeft zich zonder tussenkomst van andere paarden verstapt en is daarbij omgeknikt. Volgens de dierenarts heeft de hengst daarbij zijn pijpbeen en zijn kogel en pijpbeen gebroken. Gepard moest ter plaatse worden geëuthanaseerd.

Bron: St-Georg