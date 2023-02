Hattrick binnen een klein uur voor jockey Adrie de Vries en trainer Fawzi Nass

Adrie de Vries traint en rijdt vanaf oktober t/m maart in het Midden-Oosten en vanmiddag op de renbaan Meydan te Dubai liet hij weer zien welke vruchten dat afwerpt. Van de acht rennen won De Vries er drie, werd eenmaal tweede en eenmaal derde.

De succesritten begonnen met de driejarige Shake Hands (Honor Code x Sweet Legacy) in de Emirates Holidays over 1400 meter op zand. De driejarige kwam wat laat op gang, maar maakte in de laatste 600 meter terrein goed en won met vier lengten voor Habooba en Almutawakel als derde aankomende. Nog geen 25 minuten later won De Vries op de driejarige Sharar (Gun Runner x Sacre Coeur) de Emirates.com over 1800 meter op gras met vier lengten voor Capla Crusader en Jazirat. Het was de vierde start van het paard en De Vries was verrast hoe professioneel het paard was en met de manier waarop zij wonnen. En het ging maar door. Nog geen 25 minuten later won De Vries op de driejarige Go Soldier Go (Tapiture x Better Again) in Emirates Airline, een conditieren over 1900 meter op zand, met 5 ½ lengte voor Oasis Moon en de derde aankomende Jassar. Verder werd De Vries met de zevenjarige Kanood tweede en met en met de zevenjarige Madkhal derde. Alle paarden die De Vries bereed worden getrainbd door Fawzi Nass en leverde een zeer succesvolle middag voor jockey en trainer op.

Jockey Irad Ortiz jr. won gisteren zeven rennen achter elkaar

Er is altijd baas boven baas en voor de dertigjarige Puerto Ricaanse jockey Irad Ortiz jr. kon de dag in de USA niet stuk. De topjockey die door zijn gewonnen prijzengeld voor zijn eigenaren tot nu toe een dikke 269 miljoen dollar (!) aan prijzengeld won en zelf daardoor ook multimiljonair en een van de meest verdiende jockeys ter wereld is, won maar liefst zeven van de acht rennen op de renbaan van Gulfstream Park. Zeven rennen winnen is heel bijzonder, Frankie Dettori vierde zijn “magnificent seven” overwinningen in 1996 tijdens een Ascot meeting.

Bron: Horses.nl