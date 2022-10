Hattrick voor Adrie de Vries

De populaire internationale jockey Adrie de Vries won vandaag voor diverse trainers en eigenaren drie van de vier geboekte ritten op de renbaan van Keulen. De Vries liet daarmee zien waarom hij tot de internationale top behoort.

De Vries won de Preis der Annette Hellwig-Stiftung over 1.850 meter met El Leon van trainer Jean-Pierre Carvalho. Daarnaast de Preis der ODDO BHF BANK Niederlassung Köln over 1.600 m met Viadena van trainer Yasmin Almenräder. En tenslotte was ook de Heinz und Ilse Ramm-Erinnerungsrennen voor de Vries. Met die derde race viel 11.000 euro te verdienen. De Vries werd ook nog tweede in de laatste ren in Keulen – over 2.200 meter op Nada Mas van trainer Fabian Weissmeier.

Vervanger

De Vries verving in zijn derde race van de zondag staljockey Andrasch Starke voor trainer Markus Klug. Starke was nog onderweg vanuit het buitenland en kon niet op tijd in Keulen zijn. Zo boekte De Vries zijn derde overwinning van de zondagmiddag met Divio (The Gurkha x Dynamic Lips) in deze ren over 1.850 m. Terwijl het hoge tempo van de ren gedicteerd werd door First Of May bleef De Vries zijn paard in het middenveld houden en wachtte rustig af. Met nog vijfhonderd meter te gaan begon De Vries aan zijn opmars en met enorme galopsprongen versnelde Divio en liet de ene na de andere tegenstander al snel achter zich. Het paard bewees dat hij over een indrukwekkende vechtlust beschikt want ondanks de dreiging van de tegenstanders op zo’n honderd meter van de finish vocht hij stug door. Divio stak zijn neus als eerste over de finishlijn, vóór Amaranto en Rufolo.

Terug naar Dubai

Nu het Europese renseizoen binnenkort weer afloopt, zal De Vries weer naar Dubai verhuizen. Hij toont daar al decennia zijn vakmanschap en trainers en eigenaren hebben De Vries hoog in het vaandel staan.

Soumillon verliest contract met Aga Khan

De Franse topjockey Christophe Soumillon boekte internationaal het ene na het andere succes voor de Aga Khan, maar mag niet meer voor diens renstal koersen. Tijdens een ren in St. Cloud op 30 september wipte Soumillon met een onsportieve elleboogstoot medejockey Rossa Ryan uit het zadel. France Galop bestrafte Soumillon met een rijverbod van 60 dagen. Het rijverbod gaat aanstaande zaterdag in. Vanwege dat incident verbrak de renstal van de Aga Khan afgelopen week de samenwerking met Soumillon. In het verleden heeft er ook al eens een breuk tussen beide partijen plaatsgevonden en werd de samenwerking tussen hen hernieuwd, dus het is afwachten wat de toekomst zal brengen. Voor toptrainer Aidan O’Brien, die verklaarde dat hij Soumillon een van de beste jockeys ter wereld vindt, vormde het geen beletsel. O’Brien boekte Soumillon om zijn paard Order of Australia in de Group I de Coolmore Turf Stakes in Keeneland (USA) te berijden. Soumillon werd derde in die ren en zal niet werkeloos aan de kant gaan zitten. Trainingen voor diverse eigenaren zullen doorgaan en na het einde van het rijverbod zullen we Soumillon in het Midden- en Verre Oosten weer zien starten. Soumillon betreurde meermaals zijn domme zet en Rossa Ryan accepteerde zijn excuses maar dat mocht Soumillon niet baten. Door het missen van de Qipco Champion Stakes van Ascot aanstaande zaterdag, de Breeders’Cup rennen in Amerika begin november, de Japan Cup eind november en de Longines Hong Kong International Races begin december zal de jockey, die overigens multimiljonair is, wel veel geld mislopen.

Bron: Horses.nl