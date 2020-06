Hattrick voor Dettori op slotdag Royal Ascot

Op de slotdag van de Royal Ascot Meeting stonden drie Group I rennen op het programma. Twee werden gewonnen door de in bloedvorm verkerende topjockey Frankie Dettori. Kevin Stott pakte de derde Group I race van de dag. Frankie Dettori heeft inmiddels al de 73 keer op Ascot een race gewonnen.

Dat Dettori in topvorm verkeert liet hij in de Coronation Stakes over 1600 meter opnieuw zien. Met grote overmacht (4 ¼ lengte) won Dettori op de driejarige Alpine Star (Sea The Moon x Alpha Lupi) in de beroemde renkleuren van de familie Niarchos. De laatste koers van Alpine Star vond 302 dagen geleden plaats op de Ierse renbaan The Curragh waar zij als tweejarige de ren won. Alpine Star is een halfzus van de beroemde Alpha Centauri. De combinatie won voor de tweede aankomende Sharing met daarachter de favoriet van de ren Quadrilateral. Een uur voor deze ren won Dettori al op de tweejarige Campanelle de Queen Mary Stakes (Group II).

Palace Pier wint strijd in St. James’s Palace Stakes

Een half uur later scoorde Dettori zijn derde overwinning van vandaag en nu op Palace Pier (Kingman x Beach Frolic). De door John Gosden getrainde driejarige hengst kwam onder Dettori langzaam in zijn ritme maar Dettori schudde de hengst vierhonderd meter voor de finish wakker en met nog tweehonderd meter te gaan zag het er naar uit dat Pinatubo de ren ging winnen totdat Palace Pier in de laatst vijftig meter nog een tandje bijzette en voor eigenaar Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum een lengte voorbleef op Pinatubo van Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum die de derde aankomende Wichita met een hoofdlengte van zich af hield.

Hello Youmzain domineert de Diamond Jubilee Stakes

De laatste Group I van de slotdag van Royal Ascot werd van start tot finish gewonnen door de vierjarige Hello Youmzain (Kodiac x Spasha). Na de start koerste Sands of Mali naar het midden van de baan en bleef die eenzame positie tot de finish behouden terwijl de rest van het deelnemersveld bij elkaar bleef. Onder jockey Kevin Stott koerste Hello Youmzain richting finish en leverde een hevige strijd met Dream Of Dreams die hij op de finishlijn met een halslengte voorbleef. Het als derde aankomende paard, met een hoofdlengte verschil, was Sceptical onder Frankie Dettori. Voor de 25-jarige Stott, die zijn geluk niet op kon, was het zijn eerste Royal Ascot overwinning. Na de ren kreeg Stott een tweedaagse tevoetstelling omdat hij de zweep verkeerd gebruikte door Hello Youmzain in de strijd voor de finish niet op zijn achterhand maar op zijn schouder te slaan.

Een editie voor de boeken

Records werden dit jaar op Ascot voor lege tribunes gebroken. De jockeys reden in de koersen met mondkapjes op en kregen in de paddock instructies van hun trainers, eveneens voorzien van mondkapjes. Favorieten wonnen deels en stelden deels teleur. De deelnemende paarden van de eigenaren uit Dubai scoorden veel grote overwinningen. Een naam blijft net als in 2019 prominent hangen: Frankie Dettori. De 49-jarige heeft in zijn carrière alle Group I rennen van Royal Ascot gewonnen en werd gisteren bekroond met zijn 70 ste Royal Ascot overwinning. Dat imposante getal bleef niet lang in stand en staat na vandaag op 73.

