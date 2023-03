Hayyan wint de door Ithra Dubai met 1 miljoen dollar gesponsorde Kayhayla Classic

De openingsren van het Dubai World Cup evenement is deze over 2.000 meter op zand voor Arabische volbloeden die wereldwijd als de World Cup voor Arabische volbloeds wordt beschouwd. Vier Group 1-winnaars namen het tegen tien andere Group paarden op waaronder Deryan die in 2021 won en met die overwinning gelijk een baanrecord van 2:11:87 neerzette en met First Class die deze ren vorig jaar won. Andere favorieten waren RB Rich Lyke Me en Kerless Del Roc.

Het was de achtjarige Hayyan (Munjiz x Dahwa) die op 3 februari j.l. de Group I Al Maktoum Challenge R2 met 3,5 lengte voor Rajeh met een lengte daarachter Barakka won. Jockey Oscar Chavez had zijn hadden vol om het paard dat in de laatste vierhonder meter koers van links naar rechts over de baan zigzagde bij de les te houden. In een sterke finish won de combinatie met een hoofdlengte voor Barakka terwijl de grote favoriet First Class maar liefst 8,5 lengte daarachter finishte. Een mooie overwinning voor Yas Racing uit de UAE.

Droom

Trainer Al Jahoori, die deze race voor het eerst met Rabbah De Carrere in 2014 won, zei: “Om dit voor een tweede keer te winnen is een droom en ik ben erg blij. Ik moet Zijne Hoogheid Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan voor zijn steun bedanken.” Zijn zoon en assistent-trainer Sultan voegde eraan toe: “Felicitaties aan mijn team. Hayyan deed het erg goed. Wij hadden goede hoop dat hij vandaag weer zou winnen. Hij deed het goed en won een zeer spannende koers. Hayyan is heel gevoelig. Mijn hart stopte toen ik hem zag stoppen (bij de finishpaal) maar hij ging door en gelukkig won hij. Mijn vader won deze ren voor het eerst toen ik net 14 jaar oud was, Rabbah De Carrere was een van de beste paarden die we ooit hebben gehad en uiteindelijk hebben we weer een kampioen met Hayyan. Ik hoop dat er nog meer volgen. Jockey Oscar Chavez zei: “Hij vertraagde een beetje, maar hij zag het andere paard en bleef vechten. Het is een geweldige manier om het seizoen af te sluiten en ik moet alle eigenaren en de trainers bedanken voor de steun.”

Gebroken hart

Ray Dawson, de jockey van Barakka die tweede werd, zei: “Mijn hart is gebroken, met een hoofdlengte verslagen worden is veel erger dan met een paar lengten. Barakka is nog steeds een onervaren jong paard en er is altijd weer volgend jaar waarin hij hopelijk zal verbeteren. Hij gaf alles en ik kon niet trotser op hem zijn.”

Volste recht

Jockey Maxime Guyon die met First Classs 3e werd zei: “Het paard heeft in de winter veel gelopen en ging naar Abu Dhabi en Qatar. Hij had het volste recht om een klein beetje vermoeid te zijn. Maar ik had een goede koers, hij startte en koerste goed maar liet niet zien wat hij vorig jaar in zijn mars had.”

Plat als een pannenkoek

Voor onze Nederlandse topjockey Adrie de Vries was de rit op de 7-jarige RB Rich Lyke Me (Majd Al Arab x Rich Frynd) zoals De Vries enigszins verwachtte na de prestatie die het paard een maand eerder te Riyadh had geleverd. Vertrokken uit startbox 14 bewoog de combinatie zich gelijk richting de kopploeg, bleef dreigend aan de buitenkant koersen en vermeed daarmee de kick back. Na afloop van de ren zei De Vries dat het veel van de paarden vraagt om binnen een maand in twee Group I rennen te koersen en dat was ook zichtbaar in de uitslag van deze ren. Nadat De Vries voelde dat het paard niet meer versnelde en geen kans meer op een plaatsering had zette hij zijn handen neer en liet hem rustig uitgalopperen. De combinatie finishte als elfde. Het paard voelde zo plat als een pannenkoek aan, aldus De Vries.

