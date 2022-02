Het gaat maar door, met overmacht wint Adrie de Vries op Shahama de UAE Oaks

Met een Group II en twee Group III rennen kende de zesde meeting van het Dubai World Cup Carnival (DWCC) weer top deelnemers die hun prestaties voor de grote rennen van 26 maart a.s. vertoonden. Godolphin won maar liefst vier van de zes rennen en haar jockey William Buick en trainer Cahrlie Appleby namen daarvan drie voor hun rekening en jockey Patrick Cosgrave en trainer Saaed bin Suroor één. Één van de hoogtepunten was echter het optreden van de driejarige merrie Shahama (Munnings x Private Feeling) die onder jockey Adrie De Vries met overmacht de UAE Oaks won en daarmee haar vierde overwinning uit vier starts behaalde.

De met $150.000 gedoteerde Group III de UAE Oaks is een van de klassiekers voor driejarige merries die goed zicht biedt op de kansen voor de deelnemers in de Derby. Geen van de zeven deelneemsters aan deze ren hebben ooit over de afstand van 1900 meter gewonnen en deze klassieker op zand werd ook vandaag door merrie Shahama met haar vaste jockey Adrie de Vries voor trainer Fawzi Nass gemakkelijk gewonnen. Shahama mistte de start en dat bracht haar gelijk twee lengten achter de rest van het deelnemersveld dat door Remas onder Mickael Barzalona in een hoog tempo werd geleid. Met nog 1300 meter voor de boeg begon De Vries aan zijn opmars en bracht zijn mount bij het passeren van de 1000 meter paal naast Shadzadi waardoor er nog vijf deelneemsters voor hun lagen. De Vries trok Shahama wat breeder over de baan waardoor de merrie extra meters koerste maar dat leek haar niet te deren. In de laatste 700 meter versnelde de merrie enorm en zeilde langs de rest van het veld om in de laatste driehonderd meter duidelijk te maken dat zij en niemand anders de koers zou gaan winnen. Shahama won met twee lengten voor Arabian Gazelles onder Frankie Dettorie met Minwah onder Patrick Dobbs die 3 ¼ lengte daarachter als derde finishte.

De Vries over Shahama: ‘Ze is de droom van een jockey’

De Vries: “Het grote scherm leidde haar in het begin af en zij genoot niet van de kickback (het opspattend zand van de andere deelneemster voor hun), maar zij is de droom van een jockey omdat ze zoveel klasse heeft.” Shahama heeft door het winnen over deze afstand laten zien dat zij tot een van de favorieten voor de met de $1 miljoen gedoteerde UAE Derby is.

William Buick naar winst in Group II de Blue Point Sprint

De belangrijkste van de vier overwinningen van de Godolphin pupillen was de Group II de Blue Point Sprint over 1000 meter op gras die in stijl en vol vertrouwen door William Buick op Lazuli (Dubawi x Floristry) werd gewonnen. Buick: “Hij heeft nu een Groep Twee op zijn CV staan en deze afstand is zijn optimum, hoewel hij ook over 1200 meter heeft gewonnen. Hij is dit jaar gegroeid en ziet er nu uit als een echte sprinter. Hij was het beste paard in de ren en of wij hem nog eens over 1200 meter laten koersen is nog niet duidelijk, daar gaan wij over overleggen met elkaar.”

Overwinning Group III Nad Al Sheba Trophy naar Charlie Appleby

De Group III Nad Al Sheba Trophy over 2810 meter op gras leverde de vierjarige ruin Manobo (Sea The Stars x Tasaday) zijn vijfde overwinning uit vijf starts op. Het paard beloofd een goede stayer (een paard dat over lange afstanden kan koersen) te worden en zullen wij hoogstwaarschijnlijk in de Europese stayerskoersen terug gaan zien. Trainer Charlie Appleby: “Het is een groot en veelzijdig paard omdat hij de snelheid heeft voor rennen over 2400 meter en het uithoudingsvermogen heeft voor rennen over 3200 meter. Wij zullen ons waarschijnlijk richten op de Dubai Gold Cup, maar de Sheema Classic is ook een optie, dus we zullen zien hoe zijn voorbereiding en die van onze andere pupillen tussen nu en de wereldbekeravond gaat verlopen.”

Al Wasl Stakes over 1200 meter

De Al Wasl Stakes over 1200 meter op gras voor driejarigen leverde Godolphin’s Wild Place, Silent Speech en Home City de eerste drie finishende paarden op net zoals tussen die paarden een maand geleden ook het geval was.

Bron: Horses.nl