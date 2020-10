Hey Doc prolongeert Manikato Stakes en breekt baanrecord

Het is het 100ste Cox Plate weekend dat steevast wordt ingeleid met toprennen op de vrijdagavond waaronder de Group I de Ladbrokes Manikato Stakes over 1200 meter met € 600.000,-- aan prijzengeld. Er werd een zware baan verwacht omdat veel regen was aangekondigd en Order of Command en Diamond Effort werden om die reden door hun trainers teruggetrokken. Wellicht te vroeg teruggetrokken omdat de regen nagenoeg uitbleef en de baan een uur voor de ren als goed werd gekwalificeerd. Op de renbaan van Moonee Valley vertrokken onder het oog van slechts een handjevol trainers, jockeys en officials 9 deelnemers aan deze sprintkoers.

Ondanks het feit dat de zesjarige Trekking, de pupil van Godolphin, vorige week al in de Everest heeft gekoerst en toen vierde werd had gold hij als grote favoriet. Het was echter de zevenjarige Hey Doc (Duporth x Heyington Honey) die zijn titel uit 2017 prolongeerde. Onder jockey Luke Currie, die in augustus was hersteld van een wervelblessure en afgelopen woensdag na een val weer geblesseerd raakte won Hey Doc zijn vierde Group I overwinning in zijn carrière in een recordtijd met ¾ lengte voor Trekking met een korte halslengte daarachter de derde aankomende Dirty Work.

Hey Doc

Trainer Calvin McEvoy “Hey Doc is een geweldig paard. Het is mijn eerste Group I overwinning in mijn samenwerking met McEvoy Mitchell Racing en het is een lange weg die wij met Hey Doc hebben afgelegd om hem speciaal voor deze ren klaar te stomen en deze overwinning binnen te halen. Ik ben mijn hele team en de grote groep eigenaars van Hey Doc die veel geduld hebben getoond zeer dankbaar. Jockey Luke Currie voegde daaraan toe “Hey Doc is een fantastisch paard met een groot hart en hij wil voor je werken. Afgelopen woensdag viel ik van mijn paard en landde op mijn hoofd en mijn nek op precies dezelfde plek waarvan ik pas was hersteld. Door de artsen en het personeel van het ziekenhuis van Geelong en de fysiotherapeuten ben ik gisteren opgelapt voor de ren van vandaag en zowel zij als het team van stal hebben geweldig werk geleverd”.

