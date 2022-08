Highfield Princess wint gemakkelijk voor thuispubliek in Yorkshire

Tijdens het populaire York Ebor Festival zijn twee Group I rennen verreden. De Darley Yorkshire Oaks en de Coolmore Nunthorphe Stakes. De favorieten deden hun naam eer aan en zijn op stoom voor de rennen van het 'Arc-weekend' op 2 en 3 oktober aanstaande. Alpinista, een vijfjarige merrie, won de de Darley Yorkshire Oaks. En torenhoge favoriet Highfield Princess tekende voor de Coolmore Nunthorphe Stakes.

Er zijn tegenwoordig heel veel goede renpaarden op de baan. Een daarvan is de vijfjarige schimmelmerrie Alpinista (Frankel x Alwilda). De merrie won de Darley Yorkshire Oaks, haar vijfde Group I ren en haar negende overwinning uit haar 14 starts. Trainer Sir Mark Prescott wond er geen doekjes om en gaf toe dat de Arc altijd het doel voor de merrie is geweest. Na haar overwinning van de Group I de Grosser Preis von Bayern in november 2021 heeft Alpinista maar liefst acht maanden op rust gestaan. Afgelopen juli verscheen zij weer in de baan waar zij de Group I de Grand Prix de St. Cloud binnenhaalde. De wens om de merrie in Engeland te laten koersen kwam van haar mede-eigenaar Kirsten Rausing. Tot donderdag had ze in eigen land nog geen Group 1 ren gewonnen. Prescott: “Zij zal nu klaargestoomd worden voor de Arc en ik heb er alle vertrouwen in omdat de merrie op elke ondergrond uit de voeten kan.” Jockey Luke Morris, die de merrie nu negen keer heeft bereden en daarbij slechts een keer verslagen werd, droomt al van de Arc. De editie van dit jaar belooft een open ren met kansen voor alle deelnemers te worden. Alpinista won vorig jaar augustus de Grosser Preis von Berlin vóór Torquator Tasso, de uiteindelijke winnaar van de Arc 2021. Dat geeft hoop.

Ook Torquator Tasso wordt voor de Arc voorbereid

Frankie Dettori is geboekt om Torquator Tasso volgende maand in de Grosser Preis von Baden Baden te berijden. De eigenaar van Mendocino houdt jockey Rene Piechulek, die de Arc vorig jaar op Torquator Tasso won, aan hun afspraak dat Piechulek Mendocino in Baden Baden zal berijden. Wie Torquator Tasso uiteindelijk in de Arc zal gaan berijden is nog ongewis.

Highfield Princess koningin

Met dertien paarden in de Coolmore Nunthorphe Stakes was het veld van deze sprintkoers over 1.000 meter beter bezet dan vorige edities. Torenhoge favoriet was de vijfjarige merrie Highfield Princess (Night Of Thunder x Pure Illusion) die op 7 augustus j.l. in Deauville in de Group I de Prix Maurice de Gheest haar tegenstanders al haar hielen liet zien. Dat de merrie dit jaar op stoom is, bewijzen haar twee Group I en een Group II overwinningen. De ren verliep vrij eenvoudig en jockey Jason Hart hoefde in de laatste vierhonderd meter slechts op het gaspedaal te drukken om de overwinning met 2 ½ lengte voor The Platinum Queen met 1 ½ lengte daarachter Emaraaty Ana binnen te halen. Voor Hart was het de tweede winst in een Group I ren in zijn carrière en dat binnen een tijdsbestek van nog geen twee weken. Hart: “Een Group I in Engeland en dan ook nog in mijn thuisprovincie Yorkshire, waar de eigenaar en de trainer overigens ook vandaan komen, voor eigen publiek te behalen betekent heel veel voor mij.” Trainer John Quinn: “De merrie is elk jaar een stap vooruitgegaan en zij is een genot om te trainen. Het doel is steeds geweest om naar de Breeders ‘ Cup Turf Sprint of zelfs de Breeders ‘ Cup Filly & Mare Sprint in november te gaan. Daarvoor krijgt de merrie nog een ren tijdens het Arc weekend in de Prix de l’Abbaye of de Prix de la Foret.”