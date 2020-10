Hollie Doyle grote winnares tijdens de Qipco Champions Day

Het is de Qipco Champions Day. Deze dag met vier Group I en twee Group II rennen sluit het seizoen van de vlakkebaanrennen in Engeland af. Grote favorieten die zich in de grote Europese rennen al hadden laten zien, stelden in het koersverloop teleur en er waren prachtige finishen. Hollie Doyle was de grote winnares. Ze won als eerste vrouwelijke jockey ooit op deze dag. Ze pakte twee koersen, waaronder de eerste Group I van haar carrière.

Grote winnares vandaag was niet een specifiek paard maar de vrouwelijke jockey Hollie Doyle. Doyle, die twee dagen geleden het nieuws al overheerste met haar 117de overwinning van dit seizoen, won de eerste Group II, de Qipco British Champions Long Distance, met 7 ½ lengte voorsprong op Trueshan (Planteur x Shao Line) voor Search For A Song en Fujaira Prince.

Een half uur later pakte Doyle de Qipco British Champion Sprint Stakes. Dit is de eerste Group I ren in haar carrière. In de bloedstollende finish won ze op Glen Shiel (Pivotal x Gonfilia). Doyle dicteerde de hele koers op Glen Shiel en won met een neuslengte voor Brando met ½ lengte daarachter One Master.

Tweede plaats bij Fillies & Mares

In de derde ren, de Qipco British Champions Fillies & Mares Stakes werd Doyle op Dame Maillot op 2 ½ lengte tweede achter favoriete Wonderful Tonight (Le Havre x Salvation). Doyle kon haar geluk niet op, al helemaal niet toen haar vriend Tom Marquand de hoofdkoers, op Addeybb won en de grote favorieten als Magical en Serpentine, Mishriff en Skaletti achter zich liet.

Addeybb wint de Qipco Champion Stakes

De Champion Stakes waren de hoofdkoers van de dag. Na de start vertrok Addeybb (Pivotal x Bush Cat) aan kop, maar werd al snel ingehaald door de aan de reling aanstormende Serpentine die de start had gemist en kennelijk de instructies had gekregen om de kop te pakken. Addeybb koerste comfortabel op een tweede plek aan de buitenkant van het veld en koos daarmee de beste ondergrond op de zware baan. Achter hem zat Skaletti. Met nog vierhonderd meter te gaan nam Addeybb samen met Skaletti de kop over en zakte Serpentine terug. De zesjarige Addeybb, die vorig jaar tweede werd achter Magical, won de ren met 2 ¼ lengte voor Skaletti en met ½ lengte daarachter finishende derde aankomede Magical.

Champagne

In de laatste ren van vandaag won Tom Marquand op Njord met 2 ¼ lengte voor Solid Stone, bereden door zijn vriendin Hollie. Marquand en Doyle zijn al vanaf hun jeugd bevriend en wonen samen in Berkshire. In huize Marquand/Doyle zal vanavond vast en zeker de champagne rijkelijk vloeien.

