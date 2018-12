Hongkong bejubelt Beauty Generation voor tweede jaar op rij

Op Sha Tin racecourse heeft Beauty Generation (Road to Rock x Stylish Bel) de fameuze Hongkong Mile gewonnen. Het was het tweede jaar op rij voor Beauty Generation, die in 2017 tot 'Horse of the Year' werd verkozen.

Geschiedenis Hongkong Mile

De race werd ingehuldigd in 1991 ter gelegenheid van de Aziatische raceconferentie dat jaar in Hongkong. Pas later kreeg de race de naam de Hongkong Mile. Sinds 2000 heeft de race de Group I gradatie. Alleen kampioenspaard Good Ba Ba heeft deze (of enige andere HKIR-wedstrijd) driemaal gewonnen. De grote miler heerste in 2007, 2008 en 2009. De Hongkong mile stond in 2017 op de 81e plaats in de ‘World’s Top 100 G1 Races’.

De Longines Hong Kong Mile (1600 m) – met een prijzengeld van € 2,5 miljoen Hongkong dollar – heeft statistieken die voor zich spreken. Startboxen 1 tot 6 hebben in de laatste 19 edities van deze race slechts drie winnaars gekend terwijl de buitenste boxen de overige winnaars opleverden. Dat werd vandaag ook weer bewezen door de in bloedvorm verkerende jockey Zac Purton op Beauty Generation. Vertrokken vanuit box nr 12 nam de combinatie al vlug de leiding, gaf die niet meer af en dat maakte dat zij geen enkel paard meer in de koers zagen.

Beauty Generation gaat achter het baanrecord aan

Beauty Generation gaat achter het baanrecord van de legendarische Good Ba Ba (die won deze race in 2007-2009) aan en heeft inmiddels dus twee overwinningen op zijn naam staan. Hong Kong’s kampioen stond voor een sterke buitenlandse uitdaging: de Japanse Mozu Ascot won de Yasuda Kinen in juni, landgenoot Persian Knight won die race vorig jaar en eindigde dit jaar als tweede. Persian Knight is voor Sha Tin getraind en verkeert in topvorm. Vivlos won de G1 Dubai Turf in Meydan in 2017 en was tweede in deze race dit jaar. Groot-Brittannië’s One Master won de Prix de la Foret te Longchamp in oktober en werd vijfde in de Breeders’ Cup Mile, met een korte hoofdlengte daarachter Godolphins paard Inns Of Court. Hong Kong zal ook uitkijken naar de 2016 winnaar Beauty Only en de held Southern Legend van Kranji Mile.

Het mocht de overige deelnemers niet baten, slechts aansporend met zijn handen bewoog Zac Purton zijn paard naar de finish en won gemakkelijk met drie lengten voor de als tweede aankomende Vivlos en de als derde finishende Southern Legend in 1:33:52.

Trainer John Moore zei, net als vorig jaar, lachend dat de winst “geen verrassing” voor de stal was. “Hij heeft alles goed gedaan vanaf de eerste dag. Net als de vorige editie van deze race bepaalde hij vandaag weer.”

Bron: Horses.nl