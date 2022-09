Hugo Langeweg wint honderdste Derby op Duindigt

Hugo Langeweg Sr. heeft met Max Occagnes op de draf- en renbaan Duindigt de honderdste Derby gewonnen. Het was een spannende strijd waarbij favoriet Magnum de l'Iton met Bas Crebas tot aan het laatste rechte stuk aan de leiding ging. In de laatste meters slaagde de ervaren Hugo Langeweg erin om zijn zesde Derby overwinning te pakken.

Bas Crebas en Magnum de l’Iton werden tweede en Robin Bakker en Mr. T. Starlake eindigden op een derde plaats. Bij de merrie-Derby ging de overwinning naar Jaap van Rijn met Malou Vredebest. Op het programma van Duindigt stonden verder nog een ren voor Arabische Volbloeds, de UAE Presidents Cup, die gewonnen werd door William Mongil met Jarif (FR) en een ren voor Engelse volbloeds die gewonnen werd door Ina Mostova met When Comes Here (IRE). Verder waren er nog vijf draverijen en de mini Derby voor de minidravers.

Uitslagen.

Bron: Persbericht