Ierse trainers domineren de Franse klassiekers

Ter voorbereiding op de Prix de l’Arc de Triomphe op 4 oktober a.s. vonden gisteren de zogenoemde Arc Trials te Longchamp plaats. De Juddmonte Grand Prix de Paris en de Qatar Prix Vermeille twee Group I rennen over 2400 meter en de Qatar Prix Foy een Group II ren over dezelfde afstand gaven met name de buitenlandse deelnemers de mogelijkheid om de afstand en het verloop van deze renbaan te verkennen. De Ierse trainers O’Brien en Weld domineerden de drie belangrijkste rennen van de Arc Trials.

Niet Stradivarius, ’s werelds beste stayer, maar Anthony van Dyck (Galileo x Believe ‘N’Succeed) de Engelse Derby winnaar van 2019 getraind door Aidan O’Brien ging met de overwinning aan de haal. Het was het zoveelste huzarenstukje dit weekend dat O’Brien leverde na eerder in Ierland met Magical voor een andere topfavoriet (Ghaiyyath) de Qipco Irish Champion Stakes te winnen. Onder jockey Mickael Barzalona won de combinatie in een zeer tactische koers na strijd met een korte halslengte voor Stradivarius onder Frankie Dettori en de derde aankomende Nagano Gold. Stradivarius staat net als stalgenote Enable ingeschreven voor de Arc op 4 oktober a.s. O’Brien denkt eraan om Anthony van Dyck naar Australië te verschepen voor deelname aan Caulfield Cup en de Cox Plate.

Grand Prix de Paris voor Mogul

Deze ren voor driejarige paarden kende 10 deelnemers en het was de hengst Mogul (Galileo x Shastye) getraind door Aidan O’Brien die onder topjockey Pierre-Charles Boudot gemakkelijk met 2 ½ lengte won voor In Swoop en de derde aankomende Gold Trip. O’Brien “Mogul heeft zoveel snelheid dat wij eraan denken om hem over 2000 meter te laten gaan koersen. Wij hebben veel opties voor het paard. Hij staat ingeschreven voor de Arc maar later in oktober ook voor de Qipco Champion Stakes in Engeland en in de Caufield Cup en de Cox Plate in Australië”

Voor de familie O’Brien en dekhengst Galileo was het een zeer succesvol weekend

Zowel Aidan als diens zonen Joseph en Donnacha wonnen als trainer op dezelfde dag ieder een Group I ren en de nazaten van Galileo wonnen dit weekend vier Group I, een Group II en een Group III ren.

Qatar Prix Vermeille levert Ierse trainer Weld tweede Group I op een dag in twee landen

Deze Group I ren voor driejarige en oudere merries had 10 deelneemsters waaronder favoriete Raabinah van Sheikh Hamdan al Maktoum. Het was de vierjarige Tarnawa (Shamardal x Tarna) in eigendom van ZKH Aga Khan, getraind door Dermot Weld die de koers onder Christophe Soumillion gemakkelijk met drie lengten won voor Raabinah en de derde aankomende Dame Maillot. Voor trainer Weld kon de zondag niet meer stuk met het winnen van deze Group I ren en met de Group I ren de Ierse St. Leger. Tarnawa staat ingeschreven voor de Prix de l’Opera op 4 oktober a.s. en bekeken wordt of de merrie daarnaast wordt ingeschreven voor de Arc.

Bron: Horses.nl