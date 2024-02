Imperatriz wint de Black Caviar Lightning Stakes

Imperatriz (I Am Invincible x Berimbau) won de Black Caviar Lightning Stakes: een group 1 sprintkoers vernoemd naar de Australische merrie Black Caviar. Imperatriz schrijft met deze ren haar vijfde Group I koers op haar naam.

Iedereen in de rensport kent haar: Black Caviar (Bel Esprit x Helsinge), de merrie uit Australië. Zij werd in 2010, 2011, 2012 en 2013 door de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) tot wereldkampioen sprinter gekroond. In 2011, 2012 en 2013 werd zij tot Australisch paard van het jaar en tot Australisch kampioen sprinter gekroond. In 2012 werd zij tot Europees kampioen sprinter gekroond. De merrie won 25 maal op rij en zette daarmee een record neer dat enkel door Winx werd verbeterd. Black Caviar is in 2013 de fokkerij ingegaan.

Icoon voor Australië

Omdat Black Caviar een icoon voor Australië is, is er een Group I sprintkoers naar haar vernoemd: The Black Caviar Lightning Stakes over 1000 meter voor tweejarige en oudere paarden met een te verdelen prijzengeld van $ 1 miljoen. Deze koers won Black Caviar zelf in 2011, 2012 en 2013 en haar record van drie overwinningen en de tijd van 55.42 seconden is nog steeds ongeëvenaard.

Imperatriz won verdiend

Ondanks al haar eerdere overwinningen deed haar matige prestatie op 5 februari j.l. te Cranbourne de wedders twijfelen. De in Australië gefokte vijfjarige merrie Imperatriz liet echter zien dat zij niet voor niets 18 keer, waaronder vier Group I rennen, heeft gewonnen. Getraind door Mark Walker en bereden door de Nieuw-Zeelander Opie Bosson ging Imperatriz met de winst in deze Group I aan de haal. Bosson ”ik had wel tien tactische scenario’s in gedachten maar de hoofdgedachte was dat als de merrie goed van start zou gaan dat ik haar niet op de rem zou trekken om haar in haar ritme te houden. Ik had echter niet verwacht dat Private Eye de leiding zou nemen maar Imperatriz koerste comfortabel en toen ik haar vroeg om te versnellen beantwoorde zij dat meteen en wisselde zij op het juiste moment van been. Ik wist dat zij nog net dat beetje extra in zich had en wij wonnen de ren mooi”. Imperatriz won met deze ren haar vijfde Group I.

Bron: Horses.nl